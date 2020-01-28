Всегда быть за кадром, но стать замеченным

Лауреат кинопремии «Золотой орел» за монтаж фильма «Текст» Тим Павелко о том, как достичь успеха в кино если ты не в кадре

24 января прошла XVIII торжественная церемония вручения кинопремии «Золотой Орел», в рамках которой за звание лучшего фильма года билось пять нашумевших картин года. Победителем в главной номинации стал фильм «Текст» по одноименной книге Дмитрия Глуховского, рассказывающей об обычном студенте-филологе, который встречается в клубе с сыном высокопоставленного чиновника и о том, как эта встреча изменила его жизнь навсегда.

Этот фильм был номинирован в еще нескольких номинациях и также взял «Орлов» за Лучшую мужскую роль, Лучшую мужскую роль второго плана и Лучший монтаж фильма. И если обычно принято обсуждать актеров и режиссеров, их жизнь и детали сьемок, то такие специалисты как звукорежиссеры, художники-постановщики и режиссеры монтажа как правило остаются никому не знакомыми, особенно если они молоды.

Тим Павелко, победитель номинации «Лучший монтаж фильма» и обладатель «Золотого Орла» за фильм «Текст» тот редкий случай, когда молодой парень был признан профессиональным сообществом. Мы поговорили с молодым дарованием и из первых уст узнали каково это: всегда быть за кадром, но однажды стать замеченным.

Woman.ru: Работа над фильмом «Текст», за которую вы получили «Золотого Орла», шла довольно интенсивно ровно год, произведение Дмитрия Глуховского само по себе является сложным и предполагает довольно детальную проработку каждого кадра. Расскажите, что самое главное в работе над таким большим и сложным кинопроектом?

Тим Павелко: Самое главное в работе режиссера монтажа это… быть тенью режиссера, его глазами и руками. Понимать, что он хочет видеть в финальной версии и, пропустив через себя огромное количества отснятого материала, прочувствовать основную задумку и выдать соответствующий результат. Бывали моменты, когда приходилось работать и по 15 часов в день, но, несмотря на это, этот проект стал для меня подарком – я экспериментировал, где-то даже рисковал. Так и получился тот «Текст», который зрители увидели на экране. Клим меня во всем поддерживал и давал мне много свежих идей, он очень талантливый режиссер, с которым одно удовольствие работать.

Woman.ru: Обычно считают, что ты востребован в сфере кино, если ты актер. Но вы развеяли этот миф – в вашем портфолио работы с известными российскими режиссерами – Шипенко, Лунгиным, Бекмамбетовым, не говоря уже о фильмах, которые непременно оказываются на верхних позициях рейтингов. В этом году вас наконец-то отметили значимой наградой. Из чего складывается ваш личный успех?

Тим Павелко: Из внутренней работоспособности и дисциплины. Я считаю, что нужно работать не просто хорошо, а великолепно, даже если смонтировал сцену и она тебе нравится, нужно продолжать поиск и выжимать максимум из материала. Только так можно остаться довольным и рассчитывать на классный результат. А еще нужно верить в себя и в людей, с которыми работаешь, двигаться дальше и не сдаваться, даже если не видно света в конце туннеля.

Woman.ru: В бум блогерства и востребованности видеоконтента в социальных сетях, вы предпочли кино. Расскажите, почему именно создание кино, а не видеоклипов, например, которые более популярны среди вашего поколения, вы выбрали для себя как сферу для развития?

Тим Павелко: Я начинал как клипмейкер, еще в своем родном городе [Нижнем Новгороде – прим.ред.] снимал клипы для рэп-музыкантов и о баскетболе, на разных мероприятиях и для рекламы, в общем все, что под руку, точнее на камеру попадется. С группой таких же как я энтузиастов мы даже создали авторскую программу «Что происходит?», которую вели несколько лет, пока я не захотел расти дальше, уехав в Москву.

Кино - это масштабное искусство, да и его с детства я люблю больше, хоть и рос на MTV. Моя первая киноработа была экспериментальной короткометражкой, я снимал ее так, для практики, но она, на мое удивление, получила призы на нескольких фестивалях. Это, конечно, усилило мое внутреннее желание развиваться в сфере кино. А после первого смонтированного фильма «Все просто» с Соней Карпуниной предложения поработать посыпались как из рога изобилия, причем от уважаемых мною режиссеров - Шипенко, Лунгина, Бекмамбетова, Дьяченко, Каримова. Так я и понял, что это мое, я на своем месте.

Woman.ru: Обычно получение такой награды является довольно большой жизненной целью, теперь, когда вы уже обладатель «Золотого орла», что дальше?

Тим Павелко: У меня уже давно лежит сценарий моего собственного короткометражного фильма, основанный на реальных событиях из жизни моего отца. Поэтому теперь буду двигаться в сторону режиссуры, но и монтаж забрасывать не буду - я очень люблю это дело. В планах, надеюсь не далеких, я бы хотел снять свой сериал про масштабную вселенную уровня «Звездные войны», который придумал со своими друзьями. Но для осуществления этой мечты мне нужно много практиковаться на различных кинопроектах и, как минимум - снять полный метр. Но это уже совсем другая история…

Пожелаем молодому обладателю «Золотого Орла» успехов на творческом поприще и с удовольствием будем следить за ним и его новыми проектами в социальных сетях: @tim_pavelko_.