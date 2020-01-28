Евгения Феофилактова подсмотрела за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым на их свидании в столичном ресторане

Мир тесен, особенно когда речь заходит о селебрити. Пока большинство отечественных звезд кучкуются на Бали, Евгения Феофилактова продуктивно ужинает в столичном ресторане в приятной компании — рядом с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым.

Евгения Феофилактова

Евгения Феофилактова, кажется, почти каждый вечер проводит в очередном ресторане. 27 января она отправилась в «Белугу» на Моховой улице. Панорамные окна, вид на Кремль, дубовые панели — кажется, все это мало занимало Феофилактову. Единственное, на что она обратила внимание, — это на звездное соседство.

В тот же вечер за столом у окна расположились Константин Богомолов и Ксения Собчак. Влюбленные о чем-то беседовали (вероятно, о прошедшем открытии выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство»), да так увлеченно, что не заметили, как их начали снимать. Разумеется, тайно.

Евгении Феофилактовой, похоже, так польстила мысль, что она ужинает в одном зале с телеведущей и режиссером, что она не растерялась и записала свидетельство соседства на видео. Шпионажем гордая «журналистка» тут же поделилась в своем Инстаграме.



«Мы ужинаем, а с нами за соседним столиком сидит Ксения Собчак. Вот так вот», — поведала Евгения.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова не смогла удержаться и засняла ужин Константина Богомолова и Ксении Собчак

Мы, конечно, Евгению не осуждаем, но нас это слегка обескуражило. А как же право на частную жизнь? Да и стоит ли во время романтического ужина так увлеченно рассматривать другую пару? И все же мы уверены, что в скором времени красавица нашла, чем заняться, и переключилась с влюбленного Богомолова на своего спутника.