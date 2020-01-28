В Инстаграме Дмитрия Тарасова беременная жена Анастасия выглядит отекшей и утомленной

Вот уже совсем скоро Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Фолловеры считают дни до родов модели, а она все больше проявляет активность в соцсетях.
Интернет-пользователи внимательно разглядывают каждое новое фото Тарасовой. Не обходится и без хейтеров: так, недавно Анастасию засыпали вопросами о том, что у нее не так с животом и конкретно — пупком.
Буквально на днях звезда наконец воссоединилась со своим мужем, который больше двух недель провел на спортивных сборах в Турции.
Вряд ли бы Анастасия разрешила супругу опубликовать это фото, если бы заранее его увидела!
На снимке Тарасова выглядит, как и любая женщина на последних неделях беременности — утомленно и с очевидной отечностью. Но совсем не так, как на своей странице в Инстаграме, не правда ли?