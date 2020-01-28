В Инстаграме Дмитрия Тарасова беременная жена Анастасия выглядит отекшей и утомленной

Анастасия Тарасова постоянно публикует новые фото в соцсетях. И если снимки на странице модели в Инстаграме могут сойти за обложки для глянца, то ее супруг выкладывает не самые удачные кадры.

Анастасия Тарасова

Вот уже совсем скоро Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Фолловеры считают дни до родов модели, а она все больше проявляет активность в соцсетях.

За последнее время будущая мама поделилась множеством кадров из свежих фотосессий.

Интернет-пользователи внимательно разглядывают каждое новое фото Тарасовой. Не обходится и без хейтеров: так, недавно Анастасию засыпали вопросами о том, что у нее не так с животом и конкретно — пупком.

Буквально на днях звезда наконец воссоединилась со своим мужем, который больше двух недель провел на спортивных сборах в Турции.

Как и полагается блогеру-миллионнику, Дмитрий Тарасов сразу же выложил в микроблог селфи с любимой.

Вряд ли бы Анастасия разрешила супругу опубликовать это фото, если бы заранее его увидела!

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов опубликовал совместное фото с женой

На снимке Тарасова выглядит, как и любая женщина на последних неделях беременности — утомленно и с очевидной отечностью. Но совсем не так, как на своей странице в Инстаграме, не правда ли?