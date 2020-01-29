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«Меня больше интересуют развратники, отчаянные мужчины с разрушенной душой»: Дарина Эрвин намекнула на свои любовные пристрастия

Дарина Эрвин часто публикует фотографии с супругом Александром Цекало и посвящает фолловеров в свою личную жизнь. На днях замужняя художница поведала, какие мужчины ей нравятся. 
Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Вот уже почти год Александр Цекало женат на молодой художнице Дарине Эрвин. Пара редко появляется на родине и почти все время проводит в Лос-Анджелесе.

В отличие от своего супруга, Дарина активно ведет соцсети — за ее жизнью следят десятки тысяч фолловеров. 

В микроблоге Эрвин показывает свои откровенные картины, романтичные снимки с избранником, а также делится размышлениями на разные темы — от искусства до секса. 

29 января молодая женщина опубликовала цитату одного из своих любимых писателей, Чарльза Буковски, из его цикла рассказов «Юг без признаков севера». 

«Мне не нравятся гладковыбритые мальчики при галстуке и приличной работе. Я люблю людей отчаянных, с шальной башкой и разрушенной душой. Они полны тайн и взрывчатки. Меня больше интересуют развратники, чем святые», — написала Дарина. 

Судя по всему, художнице близко рассуждение автора, и именно таких мужчин она предпочитает другим. Фолловеры теперь гадают, к какой категории относится Цекало: отчаянный, шальной или развратник? 

Напомним, о романе Эрвин и Цекало стало известно сразу после развода продюсера с Викторией Галушкой. Разница в возрасте влюбленных составляет почти 30 лет. 

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29 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @darina.ervin, @highlights/Instagram
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Александр Цекало

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А .. ну ок. Папики типа Цекало наверное в восторге от таких "откровений", а нам зачем знать, какие дяди интересны этой странной тетке? Тем более, что никакой тайны в этом и нет...

  • шальной развратник цекало... аааааааа..... умру щас....... так вот как они выглядят)))))))))))))))))))))))))))))))))

  • Разрушенной душой, но крепким кошельком.

  • И я ещё комплексную по поводу огромного лба..... мда.... долой комплексы, если она так ходит, чем я хуже?!

  • Багатенький, старенький, испорченный коротышка....мужчин-мечта, если хочешь жить в достатке.

  • Должна быть сильная внутри, сильный стержень, или абьюзд в детстве/молодости. Одно из двух. Жертвам обычно со временем начинают нравиться ихние мучители и они потом этого даже просят. Есть такой синдром, на него целая теория. Еслинравятся развратники, значит нравится чтоб к тебе так относились, и имеется очень везкая причина на это. Мадама вся перекроенная - видно не от счастливого и уверенного детства. Нос, губы, тити, глаза - смахивает на запомплексованую куклу с поломанной психикой. Цекало, надеюсь ее излечит своей любовью. Видно по нему он человек добрый, хоть и эмоциональный.

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