«Меня больше интересуют развратники, отчаянные мужчины с разрушенной душой»: Дарина Эрвин намекнула на свои любовные пристрастия

Дарина Эрвин часто публикует фотографии с супругом Александром Цекало и посвящает фолловеров в свою личную жизнь. На днях замужняя художница поведала, какие мужчины ей нравятся.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Вот уже почти год Александр Цекало женат на молодой художнице Дарине Эрвин. Пара редко появляется на родине и почти все время проводит в Лос-Анджелесе.

В отличие от своего супруга, Дарина активно ведет соцсети — за ее жизнью следят десятки тысяч фолловеров.

В микроблоге Эрвин показывает свои откровенные картины, романтичные снимки с избранником, а также делится размышлениями на разные темы — от искусства до секса.

29 января молодая женщина опубликовала цитату одного из своих любимых писателей, Чарльза Буковски, из его цикла рассказов «Юг без признаков севера».

«Мне не нравятся гладковыбритые мальчики при галстуке и приличной работе. Я люблю людей отчаянных, с шальной башкой и разрушенной душой. Они полны тайн и взрывчатки. Меня больше интересуют развратники, чем святые», — написала Дарина.

Судя по всему, художнице близко рассуждение автора, и именно таких мужчин она предпочитает другим. Фолловеры теперь гадают, к какой категории относится Цекало: отчаянный, шальной или развратник?

Напомним, о романе Эрвин и Цекало стало известно сразу после развода продюсера с Викторией Галушкой. Разница в возрасте влюбленных составляет почти 30 лет.