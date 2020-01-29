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СМИ: Рианна встречается с рэпером A$AP Rocky

Не в правилах Рианны сидеть и грустить, если что-то идет не так. Прошло всего несколько дней с момента новости о расставании Ри-Ри с миллиардером Хассаном Джамилем, как западные журналисты сообщают: звезда вновь влюблена и счастлива.
Рианна и A$AP Rocky на церемонии The Fashion Awards в Лондоне
Рианна и A$AP Rocky на церемонии The Fashion Awards в Лондоне

Пока миллиардер Хассан Джамиль удаляет все фото, на которых он запечатлен с Рианной, звезда тоже времени зря не теряет и активно устраивает свою личную жизнь.

Рианна с бывшим возлюбленным Хассаном Джамилем
Рианна с бывшим возлюбленным Хассаном Джамилем

Утром 29 января мировые СМИ сообщили о романе певицы и рэпера A$AP Rocky. Первое совместное фото звезд появилось в декабре 2019 года, когда пара позировала на красной дорожке The Fashion Awards в Лондоне. В тот момент Рианна еще была в отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии. Новость об их расставании прогремела 17 января. А вот это уже интересно — именно в тот день папарацции поймали певицу с рэпером на благотворительном концерте в Нью-Йорке.

Ситуация накалилась еще больше, когда Рианна и A$AP Rocky направились вместе в отель. И пусть представитель певицы добавил, что «они провели ночь в разных гостиничных номерах», фанаты звезд вовсю обсуждают новую пару.

«Она не думает о том, что будет дальше и есть ли у них с Рокки совместное будущее. Она просто веселится», — добавил источник.

Это уже не первый раз, когда Рианне и Ракиму Майерсу (настоящее имя исполнителя) приписывают роман. Все началось в 2013 году, когда певица снялась в клипе рэпера на песню Fashion Killa. Тогда A$AP Rocky ответил на вопросы журналистов следующее: «Я даже не смотрю в ее сторону. Она сексуальна, но мне и так неплохо». Интересно, что он скажет на этот раз?

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29 января 2020
Текст Анна Федорова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Рианна

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