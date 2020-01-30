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«Живот нужно срочно подтягивать»: в Сети раскритиковали честные пляжные снимки Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова выложила в своем Инстаграме фотографии в купальнике. «Всем доброго дня и солнца вам в ленту», — написала она. Теплое пожелание подписчики пропустили мимо ушей и тут же принялись критиковать фигуру звезды.

Начало 2020 года Дана Борисова встретила на острове Самуи. Она активно делилась с подписчиками фотографиями с вечеринок и пляжа, получая от них только положительные комментарии.

На днях Дана, уже будучи в Москве, снова опубликовала в своем профиле пляжные снимки — в кадре знаменитость позирует в слитном купальнике. Что тут началось!.. Многие фолловеры набросились на Дану с вопросами о ее весе и отказывались верить ответу про 53 кг. «Да ну неправда, кг 65», — возмущались они.

«Не буду врать, живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи. Тренажерный зал в помощь. У меня было так же, вроде худая с виду, а фартук на животе болтался…» — оставила комментарий одна из подписчиц.

На что Дана ответила: «Вика, честно, а мне все нравится, ну правда, я себя устраиваю, такое ведь может быть?»

Три недели назад телеведущая выложила практически такую же фотографию, но ее фигура выглядела иначе: более подтянутая, спортивная, без «обвисшего» живота. Комментарии поклонников не заставили себя ждать: «Шикааааарна», «Дана, вы красотка, ничего лишнего, все как надо».

Что же произошло с телеведущей за это время? Скорее всего, Борисова решила поменьше увлекаться фотошопом и принять свое тело таким, какое оно есть. Стоит отдать должное Дана и за то, как спокойно и достойно она воспринимает критику в свою сторону и не боится общаться с подписчиками.

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30 января 2020
Текст Анна Федорова
Фото @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Дана уже не молода,понимает,что олигархи ей не святят да и не нужны скорее всего,поэтому принимает своё тело любым.

  • олигархи и раньше ей не светили...у нее тяжелый и дурной характер. Олигархам такое ,ни к чему

  • Удивляли и будут удивлять едкие комментарии подписчиков, которые выглядят не лучше, но почему-то считают себя вправе диктовать всем и каждому, как ему жить и как выглядеть.

  • По- моему все у нее ок с фигурой. Кто решил, что живот должен быть присохшим к костям?

  • Нормальная фигура для тетки ее возраста и образа жизни. Все привыкли к лютому фотошопу, вот и критикуют. А эти отфотошопленные в реальности, может, еще хуже Даны выглядят.

  • И мне понравилась фигура. Женственные формы. Видно, что ей комфортно. Я сама примерно таких параметров, только без силиконовой груди. Не буду лукавить, больше себе нравлюсь когда худее. Но возраст все равно берет свое. После 40-45 чтобы быть тонкой и звонкой нужно вообще ничего не есть)

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