«Живот нужно срочно подтягивать»: в Сети раскритиковали честные пляжные снимки Даны Борисовой

Начало 2020 года Дана Борисова встретила на острове Самуи. Она активно делилась с подписчиками фотографиями с вечеринок и пляжа, получая от них только положительные комментарии.
На днях Дана, уже будучи в Москве, снова опубликовала в своем профиле пляжные снимки — в кадре знаменитость позирует в слитном купальнике. Что тут началось!.. Многие фолловеры набросились на Дану с вопросами о ее весе и отказывались верить ответу про 53 кг. «Да ну неправда, кг 65», — возмущались они.
На что Дана ответила: «Вика, честно, а мне все нравится, ну правда, я себя устраиваю, такое ведь может быть?»
Три недели назад телеведущая выложила практически такую же фотографию, но ее фигура выглядела иначе: более подтянутая, спортивная, без «обвисшего» живота. Комментарии поклонников не заставили себя ждать: «Шикааааарна», «Дана, вы красотка, ничего лишнего, все как надо».
Что же произошло с телеведущей за это время? Скорее всего, Борисова решила поменьше увлекаться фотошопом и принять свое тело таким, какое оно есть. Стоит отдать должное Дана и за то, как спокойно и достойно она воспринимает критику в свою сторону и не боится общаться с подписчиками.