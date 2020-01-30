Как Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают искру в отношениях после 9 лет брака

Многодетная семья герцога и герцогини Кембриджских по праву считается образцовой. Всегда улыбающиеся, стильные, занимающиеся острыми социальными проблемами — престолонаследник и его супруга вызывают восхищение по всему миру.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», — написал когда-то Лев Толстой и оказался по-своему прав. Невольно вспоминаешь слова русского классика, глядя на сияющих принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что споров и слухов об истинных отношениях Кембриджей ходит много, даже специалисты по физиогномике уверены: они по-прежнему любят друг друга и очень ценят свою семью.

Но любое пламя в отношениях рано или поздно начинает угасать. И тогда требуется вновь высечь искру и разжечь огонь любви. Конечно, об этом аспекте своей личной жизни монаршие особы вслух не говорят. Но на днях издание Daily Mail сообщило, что одним из способов вернуть былую страсть для Кембриджей стал... спорт.



Оказывается, Кейт, известная своим спокойным нравом и невозмутимостью, может проявить нешуточный азарт, когда дело доходит до игр и состязаний. Еще в студенческие времена Кэтрин увлекалась легкой атлетикой и играла в теннис. Гребля, лыжи, хоккей — проще найти тот вид спорта, которым герцогиня не занималась.



По словам теннисиста Рода Лейвера, принц Уильям признавался, что ему никогда не удается победить свою супругу на корте.

Глядя на подтянутую и грациозную Кейт, в этом сложно усомниться. Она явно не из тех девушек, которые станут поддаваться мужьям, чтобы потешить их самолюбие. О нет, тихоня Кэтрин буквально сама не своя, когда увлеченно машет ракеткой, бежит марафон или гоняет мяч.

Чего стоит только снимок пары, сделанный во время их визита в Мумбаи в 2016 году. Напряженное выражение лица, прикушенная нижняя губа — Кейт готова показать, кто в их союзе Зинедин Зидан. И никаких поблажек! Уильяма, похоже, сосредоточенный вид супруги порядком раззадорил. Герцог, усмехнувшись, наблюдает, как Кэтрин в платье и туфлях на танкетке выпускает наружу своего внутреннего Дэвида Бекхэма.

Причем это даже не всегда может быть спорт. Лишь бы в занятии присутствовала конкуренция. Когда Кембриджи участвовали в кулинарном шоу Мэри Берри, они даже там ухитрились посоревноваться в приготовлении меренгового рулета. И хотя ведущая отказалась назвать победителя, сообщив, что оба блюда получились вкусными, десерт от Кэтрин многим поклонникам показался более красивым.

1 2 3 ... 10 Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году

Азарт, адреналин, непредсказуемость — такая формула вот уже много лет успешно работает для семейного союза Кембриджей. На людях они всегда выглядят довольно сдержанными, но кто знает, что творится за закрытыми дверьми, если эта пара так неистовствует во время спортивных состязаний?