От легенды джаза до «женщины в халате»: что случилось с Ириной Отиевой и почему погасла ее звезда

Несмотря на годы вынужденного затворничества, Ирина Отиева остается одной из самых талантливых артисток отечественной эстрады. Woman.ru вспомнил, с чего началась звездная карьера талантливой певицы, и попытался понять, с какого же мгновения жизнь Отиевой пошла под откос.

Ирина Отиева

Талант Ирины Отиевой проявился практически с самого рождения. Ее бабушка, часто развлекавшая трехмесячную малышку пением, однажды заметила: «Она реагирует на музыку». Однако мать будущей джазовой звезды, Елена Отиева, свекрови не поверила. Ну как ребенок может откликаться на гармоничные звуки в столь раннем возрасте? Та не сдавалась. С Ириной на руках пожилая женщина напела мелодию на музыку Арно Бабаджаняна, популярного в то время композитора.



«Я смотрю, у Иры все лицо как будто сморщилось. Она стала реагировать. Я была поражена. Неужели она так чутко слышит музыку? А потом мы все стали наблюдать за ней. И с годика она начала петь», — вспоминала то время Елена Отиева в 2007-м в программе «Мать и дочь».



Успехи маленькой Иры были очевидны даже профессионалам. Девочка участвовала во всех городских музыкальных конкурсах, а затем легко и просто поступила в музыкальную школу.

«Но дальше была печальная история. К педагогу я попала жуткому совершенно. Мало того, что она от природы была не педагог, так еще злюка, больно била меня по рукам кольцом. В один прекрасный день я пришла к маме и сказала, что в школу я больше не пойду. Мама спросила: ''А почему?'' Я сказала, что учительница бьет меня по рукам. Мама отправилась к ней и очень интеллигентно попросила не бить ребенка. На что та сказала: ''Я ее вообще учить не буду, она бездарна. Она ничего не умеет. С ней заниматься бесполезно''», — вспомнит сама Отиева в программе Оксаны Пушкиной «Женский взгляд».



Неужели Ира, с детства сочиняющая собственные произведения и участвующая во всех конкурсах (причем успешно), была лишена таланта? Елена Отиева не сдалась и пошла прямиком к директору. В тот же день нерадивая учительница была уволена за профнепригодность, а Ирина начала свой путь эстрадной звезды.

Пока девочка в любое свободное время занималась музыкой, ее родители без шума и пыли разошлись. В браке они прожили 20 лет. Адольф Отиев, отец Ирины, был прославленным хирургом, а в последние годы жизни стал онкологом.



«В том подмосковном городе, где мы жили в Химках, отец практически полгорода прооперировал — все его боготворили. К тому же он был безумный красавец и, естественно, любимец женщин. Женщинам он тоже не отказывал во внимании. Поэтому в один прекрасный день мама попросила его уйти из дома, потому что мы, две дочери, подрастали и все понимали, ощущали, видели. У меня по отношению к отцу осталась страшная обида. Я не то чтобы его корю, что у них с мамой не получилось. Я никак не могу понять, почему он с нами-то перестал общаться, с детьми. Вот что меня в этой ситуации обижало. Но я скажу страшную вещь: когда он скончался, я испытала какое-то облегчение. Я поняла, что отец ушел, и у меня камень с души упал. Все. Этой проблемы больше нет. Не надо так больше мучиться», — вспомнила Ирина Отиева.



Проблемы в семье не помешали талантливой певице блестяще окончить музыкальную школу и поступить в Гнесинское училище. Правда, не с первого раза.

После проваленных экзаменов девушка не отчаялась, а пошла на курсы в джазовую студию, набираясь знаний и на практике оттачивая вокальное мастерство. Дождавшись нового набора в Гнесинку, она отлично сдала все вступительные экзамены и наконец исполнила свою маленькую творческую мечту. А дальше началась чреда взлетов.



Уже на втором курсе талантливая студентка (которую обучал вокалу сам Иосиф Кобзон) получила уникальное предложение от Игоря Бриля присоединиться к его ансамблю. Рвению Отиевой не было предела. Начинающей звезде удавалось совмещать учебу и выступления с работой и участием в международных конкурсах.

«Я занималась с утра до ночи, даже ходила на занятия, на которые мне не надо было ходить, с другого факультета. Я так это любила, мне так хотелось стать хорошей артисткой, что я везде поспевала и работала в ресторане по вечерам», — признавалась Ирина.



По окончании училища перспективную певицу пригласили в коллектив Олега Лундстрема. К тому времени у голосистой дивы появились свои поклонники. Мужчины не давали ей прохода, да так, что Ирине приходилось от них отбиваться.

«Что мне сделать, чтобы они все от меня отвязались? Вот единственная у меня тогда была цель в жизни. Меня преследовали, начиная с 9 часов утра, и заканчивалось это людьми, которые ждали у моего подъезда. От самых молодых юнцов до хорошо поживших мужиков», — признавалась звезда в 2002-м.



В 1983-м Отиева выиграла международный эстрадный конкурс в Швеции.

«Карьера моя пошла не то, что вверх, а вертикально. Мне тут же предложили остаться в Швеции. У меня были колоссальные контракты, я должна была ездить по всей Европе, участвовать в телевизионных программах. Но на мою беду, в одну из поездок я выступала на программе «Звезды Европы», которая шла в прямом эфире», — поведала Отиева. Оказалось, за этой передачей следили люди из министерства культуры СССР. От вида красавицы-певицы, которая вышла на сцену с глубоким декольте, обнаженной спиной и усыпанная золотыми блестками, один из чиновников пришел в ужас. «Это что такое? Это наша советская певица? Убрать!» — процитировала его слова сама Отиева. «И убрал», — с улыбкой на лице поделилась она.



«Аморальное» поведение Ирины было раскритиковано партией. Заграничные гастроли оказались под запретом, как и выступления по телевидению. В течение трех лет певица, которой буквально обрезали крылья, гастролировала по СССР и подрабатывала в ресторанах. Ее отдушиной стали кинофильмы: для них она записала около 60 композиций.

Иосиф Кобзон и Ирина Отиева

Однако настоящие друзья не отвернулись от Отиевой. Иосиф Кобзон, с которым она под конец жизни разругается, оказал ей в то время мощную поддержку. Понимая всю несправедливость, он помог организовать девушке музыкальный коллектив, в котором Ирина проработала почти 10 лет.

С 1986-го она вновь стала мелькать на телевидении. Сначала от раза к разу, а затем все чаще.

А потом случилась перестройка, мир изменился, и все те чиновники, которые запрещали певице выступать, просто-напросто канули в небытие. Концерты, программы, зарубежные гастроли. Только представьте: в 1995-м Отиева уже блистала на всемирном конкурсе «Джаз в Америке». И равных, скажем прямо, ей не было.



Вскоре Ирина почувствовала, что с ее организмом происходит что-то неладное. Врачи, осмотревшие певицу, улыбнулись: беременность. «Мне тогда показалось, что я сейчас взлечу к небу, и никто меня не удержит. Такая была радость. Бог все дает ровно тогда, когда надо. За три месяца до этого я наконец-то покупаю квартиру. Мне крупно повезло, что я нашла людей, которые мне в рассрочку продали. Денег купить трехкомнатную квартиру в Москве не было никаких», — призналась Ирина.

Ирина Отиева (на фото справа) с мамой Еленой и дочерью Златой

Личность отца ребенка Отиева тщательно скрывала ото всех, даже самых близких друзей. Известно лишь, что он был женатым человеком и наотрез отказался разрушать семью ради беременной пассии. Иосиф Кобзон, который всегда помогал девушке, неоднократно наставлял ее, чтобы та задумалась о семье. «Я у нее спрашиваю: ''Что у тебя в личной жизни происходит?'' Она говорит, что ничего не происходит. Почему? ''Ну не знаю, какие-то все рядом мужики гнилые, козлы''. Я ей говорю: ''Ирочка, ты не обращай на них внимание, ты роди ребенка''. ''Как это?'' — да так это!» — вспоминал маэстро в шоу «Мать и дочь». Своего наставника Отиева послушалась и в марте 1996-го родила дочь Злату.



«К тому моменту я была настолько самодостаточна, что не видела смысла создавать семью. Это моя давняя позиция. Как только у меня уходят сильные чувства к человеку, страсть, перемешенная с любовью, я не могу с ним жить, спать, видеть его не могу. Сплошное раздражение. Я ухожу, я отпускаю. Всегда ухожу сама. Лгать, изворачиваться, а при встрече с другим мужчиной, который понравился, вести двойную-тройную жизнь? Однажды я обожглась на этом, изменила. Я поняла, что себя уничтожаю этим. Я хочу быть свободной. Ведь нет никаких гарантий с нашими мужиками. Женщина — двигатель всего в этом свете. Она должна в первую очередь рассчитывать на себя. Мужскую психологию я знаю лучше женской. Именно в силу того, что я всю свою жизнь работаю с мужчинами, знаю их от и до. Для меня общение с мужчиной не вызывает никаких сложностей. Знаю, какие они склочные, сплетники, как они могут женщину уничтожить за то, что та не пошла с ними на связь. Как они мстят, какие слова они выбирают. Нам, женщинам, такое и не снилось. Моя дочь буквально с первых месяцев своей жизни знала, что у нее нет отца. И я ей об этом говорила, не скрывала», — призналась как-то Ирина.

Отец так ни разу и не встретился с девочкой и следил за ее успехами по фотографиям, которые в редкие встречи привозила Ирина. Она надеялась, что со временем Злата захочет познакомиться со своим папой, но та не изъявила никакого желания. «Я не видела его и не хочу видеть. Он искалечил маме всю жизнь. Ксли я когда-нибудь встречу этого человека, то ничего хорошего в его адрес не скажу», — призналась Злата в 2007-м. Тогда ей было 12.

Да, Ирина действительно была независимой. Какое-то время. Пела вместе с Сергеем Пенкиным, участвовала в юмористических шоу с Ларисой Долиной. Однако в новую музыкальную эру путь Отиевой оказался заказан.

По ее мнению, в новом тысячелетии на телевидении появилась новая политика: убрать всех «стариков» и дать место молодежи. Большинство глыб отечественной эстрады все-таки удержались под напором ветра перемен. Отиева оказалась не из их числа. «Я не создана для этой жизни», — на днях призналась угасшая мировая звезда в интервью журналистам.



После того, как от нее отвернулись все звезды, уже немолодая певица впала в депрессию. Только представьте: сегодня вы выступаете перед десятками тысяч жителей США, а завтра не нужны даже у свободного микрофона в ресторане. Друзья, которым удалось удержаться на Олимпе, в Аид к Отиевой не заглядывали. Да и что толку? Та решила сдаться, несмотря на то, что все это время ее поддерживали преданные поклонники.

Ирина Отиева в программе «Женский взгляд», 2002-й

Ежедневно Ирине приходит огромное количество сообщений с просьбой вернуться на сцену, однако артистка все призывы игнорирует. Была надежда на дочь: Злата получила в дар мамин талант и росла перспективной певицей. Однако и ей, по мнению Отиевой, отечественный шоу-биз ставил преграды.



На концерте по случаю юбилея Иосифа Кобзона должна была выступать Злата. Ирина гордилась своей наследницей и буквально светилась от счастья. Если не она, то хотя бы дочь будет блистать на сцене. Но чуда не случилось: при финальном монтаже концерта выступление Златы было просто-напросто вырезано. «А спросите, почему? Потому что она пела лучше, чем его (Кобзона — прим. Woman.ru) внучка», — уверена Отиева.



Как бы то ни было, звездой Злата не стала. По крайней мере, пока. А ее мама и вовсе забросила музыку.

Казалось бы, для прирожденного артиста важна не столько аудитория, сколько сама возможность творить. Но даже «в стол» Ирина не сочиняла мелодий и не занималась вокалом.



Сейчас Отиева жалуется на одиночество и признается, что от нее отвернулся буквально весь мир. Однако пятнадцать лет назад она заявляла, что ей нравится быть одной, жить только ради дочери и не думать ни о чем (и ни о ком) другом. Замужество, поиск второй половинки? Ирина убеждала себя, что все это ей не нужно.



«Я вообще считаю, что брак изжил себя. Он не нужен, вот в той форме, в которой он сейчас есть. Это фарс. Жить с человеком для того, чтобы сказать ''Вот у меня есть муж'' я не могу. Я из другого теста», — поделилась артистка в 2002-м.



Спустя пять лет она заговорила по-другому.



«Моя жизнь где-то сложилась, где-то не очень, где-то совсем не сложилась. Я не реализовала себя как композитор, хотя у меня очень много музыки. То, что в этой жизни я не встретила мужчину, которого могла бы любить всю жизнь… Не знаю. Как-то так получалось, что тут не складывалось, там не складывалось. Я эту тему закрыла. Жаль, что у меня только один ребенок. Пожалуй, я поставлю на этом точку и буду ждать внуков».



Сейчас про Ирину Отиеву в прессе пишут то в негативном, то в жалостливом ключе.

Но нет, неверно говорить о певице и рассуждать лишь на тему алкоголизма, депрессии и спекулировать покупкой мест на кладбище. Все это — лишь следствия, которые отражают глубоко скрытую внутреннюю причину одиночества и угасания этой яркой и талантливой женщины.



Какой-то жизненный урок она, выходит, не прошла. Был ли это огонь, вода или медные трубы, остается только догадываться. Важно другое — тот непростой период, который Ирина Отиева проживает последние 10 лет. После 50-летнего юбилея, на который не явились бывшие коллеги по сцене, она перестала отмечать дни рождения. Не для кого!

1 2 3 ... 11 Ирина Отиева при жизни стала легендой отечественного джаза

«У меня нет никаких мечтаний, планов, ничего. Я не создана для этой жизни. Мне тяжко. Я проживаю свою жизнь только потому, что должна ее прожить. Все. Я мечтала о многом. О хорошей семье в том числе. И о крепком тыле, так сказать. Но не сложилось. Почему? Задавалась этим вопросом миллион раз. А что толку!»



Осуждать другого можно бесконечно долго. Но протянуть ему руку, посочувствовать и понять способен далеко не каждый. Надеемся, что в жизни Ирины Отиевой все сложится. Ведь это не конец ее концерта, а лишь его затянувшийся антракт.

