«Не отпущу»: Анна Седокова вспомнила о неудачах в любви и призналась, что счастлива с Янисом Тиммой

Будем честны — многие скептически относятся к отношениям Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Впрочем, сами знаменитости не устают доказывать, как им повезло друг с другом. Недавно певица снова порассуждала на этот счет.

Янис Тимма и Анна Седокова

Вот уже примерно полгода Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее почти на 9 лет. Напомним, роман пары зародился в тот период, когда спортсмен разводился со своей супругой, что вызвало немало негатива по отношению к исполнительнице.

Впрочем, у влюбленных получилось пережить момент всеобщей травли и сохранить свою любовь.

Время идет, а отношения знаменитостей по-прежнему пылают страстью. Янис и Анна много времени проводят вместе, публично признаются друг другу в любви и рассуждают о совместном будущем.

30 января Седокова опубликовала в своем микроблоге очередное фото с избранником. Влюбленные сделали романтичный снимок сразу после пробуждения — Анна даже не постеснялась показать, как выглядит без макияжа.

Под свежим кадром певица решила в очередной раз признаться в любви баскетболисту — у Яниса впереди игра, и он нуждается в поддержке.

Впрочем, вместе с очередным признанием певица порассуждала о том, какими хрупкими бывают чувства.



«Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть», — написала Седокова, намекая на свой негативный опыт в предыдущих отношениях.



1 2 3 ... 10 Анна Седокова снова высказалась о своих отношениях

Артистка отметила, что очень важно не отпускать того, с кем действительно хорошо и не требуется себя менять. Свою речь Анна закончила хештегом #явсегдарядом, пообещав поддерживать любимого.