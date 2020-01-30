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«Не отпущу»: Анна Седокова вспомнила о неудачах в любви и призналась, что счастлива с Янисом Тиммой

Будем честны — многие скептически относятся к отношениям Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Впрочем, сами знаменитости не устают доказывать, как им повезло друг с другом. Недавно певица снова порассуждала на этот счет. 
Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова

Вот уже примерно полгода Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее почти на 9 лет. Напомним, роман пары зародился в тот период, когда спортсмен разводился со своей супругой, что вызвало немало негатива по отношению к исполнительнице. 

Впрочем, у влюбленных получилось пережить момент всеобщей травли и сохранить свою любовь. 

Время идет, а отношения знаменитостей по-прежнему пылают страстью. Янис и Анна много времени проводят вместе, публично признаются друг другу в любви и рассуждают о совместном будущем. 

Анна Седокова
 

30 января Седокова опубликовала в своем микроблоге очередное фото с избранником. Влюбленные сделали романтичный снимок сразу после пробуждения — Анна даже не постеснялась показать, как выглядит без макияжа. 

Под свежим кадром певица решила в очередной раз признаться в любви баскетболисту — у Яниса впереди игра, и он нуждается в поддержке. 

Впрочем, вместе с очередным признанием певица порассуждала о том, какими хрупкими бывают чувства. 

«Жизнь каждый день напоминает нам, что у нее свои планы на все. Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть», — написала Седокова, намекая на свой негативный опыт в предыдущих отношениях. 

Артистка отметила, что очень важно не отпускать того, с кем действительно хорошо и не требуется себя менять. Свою речь Анна закончила хештегом #явсегдарядом, пообещав поддерживать любимого. 

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30 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @janis.timma, @annasedokova/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова

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