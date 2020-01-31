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Это девочка! Елена Шкулева во второй раз стала мамой

30 января 2020 года бренд-директор Woman.ru и Marie Claire Елена Шкулева родила дочь. Малышка появилась на свет в подмосковном перинатальном центре.
Артем Резаков и Елена Шкулева
Артем Резаков и Елена Шкулева

В январе 2018-го Елена Шкулева и ее супруг Артем Резаков впервые стали родителями: тогда у бренд-директора Woman.ru и Marie Claire родился сын. На протяжении всей беременности Елена продолжала работать и посещала деловые и светские мероприятия. Энергичная мама родила здорового и крепкого малыша, которого назвали Степаном.

Примечательно, что за несколько месяцев до появления Степы родился его двоюродный брат — в конце 2017-го статус счастливых родителей обрели сестра Елены, Наталья Шкулева, и ее супруг Андрей Малахов.
Елена Шкулева
Елена Шкулева

Спустя два года, 30 января 2020-го, Елена во второй раз стала мамой. Теперь у Степы появилась маленькая сестра. Счастливая мама и новорожденная чувствуют себя отлично. При этом и всю свою вторую беременность бренд-директор Woman.ru провела «без отрыва от производства» — то есть без декретного отпуска и не оставляя рабочий процесс. Стоит ли сомневаться, что с таким подходом к делу современная мама и бизнесвумен блестяще справится не только с работой, но и с двумя малышами. 

Елена Шкулева и Артем Резаков
Елена Шкулева и Артем Резаков

Woman.ru от души поздравляет супругов с рождением дочери и желает молодой маме и ее маленькой принцессе сил и крепкого здоровья, а всей семье — радости и благополучия!

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31 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Шкулева

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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