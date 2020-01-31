Это девочка! Елена Шкулева во второй раз стала мамой

30 января 2020 года бренд-директор Woman.ru и Marie Claire Елена Шкулева родила дочь. Малышка появилась на свет в подмосковном перинатальном центре.

Артем Резаков и Елена Шкулева

В январе 2018-го Елена Шкулева и ее супруг Артем Резаков впервые стали родителями: тогда у бренд-директора Woman.ru и Marie Claire родился сын. На протяжении всей беременности Елена продолжала работать и посещала деловые и светские мероприятия. Энергичная мама родила здорового и крепкого малыша, которого назвали Степаном.

Примечательно, что за несколько месяцев до появления Степы родился его двоюродный брат — в конце 2017-го статус счастливых родителей обрели сестра Елены, Наталья Шкулева, и ее супруг Андрей Малахов.



Елена Шкулева

Спустя два года, 30 января 2020-го, Елена во второй раз стала мамой. Теперь у Степы появилась маленькая сестра. Счастливая мама и новорожденная чувствуют себя отлично. При этом и всю свою вторую беременность бренд-директор Woman.ru провела «без отрыва от производства» — то есть без декретного отпуска и не оставляя рабочий процесс. Стоит ли сомневаться, что с таким подходом к делу современная мама и бизнесвумен блестяще справится не только с работой, но и с двумя малышами.

Елена Шкулева и Артем Резаков

Woman.ru от души поздравляет супругов с рождением дочери и желает молодой маме и ее маленькой принцессе сил и крепкого здоровья, а всей семье — радости и благополучия!