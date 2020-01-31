Поклонники Нюши не перестают восхищаться ее фигурой: после рождения дочери певица и сама словно переродилась, сменила стиль и теперь то и дело демонстрирует в соцсетях свои соблазнительные изгибы. Причем для того, чтобы восхитить фолловеров, Нюше не обязательно чересчур обнажаться, достаточно надеть оверсайз-свитшот с босоножками — выглядит просто вау!

Тренд на «голые» купальники не обошел стороной модницу-певицу.

Во время январских праздников Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой улетели на Бали. Там красавица продемонстрировала ну очень смелый купальник. Думали, на этом все? Как бы не так. 31 января артистка доказала, что существуют еще более незаметные бикини. Впрочем, к чему лишние слова, смотрите сами.