Для фото с мужем Нюша надела купальник, в котором выглядит совершенно голой

29-летнюю певицу с легкостью можно назвать мастером провокации: в своих соцсетях она то и дело публикует дерзкие фото. На этот раз Нюша предстала перед поклонниками в объятиях мужа и при этом — топлес. По крайней мере, так решили многие ее фолловеры. 

31 января 2020 · Текст: · Фото:

Нюша

Поклонники Нюши не перестают восхищаться ее фигурой: после рождения дочери певица и сама словно переродилась, сменила стиль и теперь то и дело демонстрирует в соцсетях свои соблазнительные изгибы. Причем для того, чтобы восхитить фолловеров, Нюше не обязательно чересчур обнажаться, достаточно надеть оверсайз-свитшот с босоножками — выглядит просто вау! 

Тренд на «голые» купальники не обошел стороной модницу-певицу.

Во время январских праздников Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой улетели на Бали. Там красавица продемонстрировала ну очень смелый купальник. Думали, на этом все? Как бы не так. 31 января артистка доказала, что существуют еще более незаметные бикини. Впрочем, к чему лишние слова, смотрите сами.

Игорь Сивов и Нюша

На новом снимке Нюша предстала в объятиях Игоря Сивова. Загорелые супруги выглядели счастливыми и умиротворенными. «Пускай всегда, где ты, там я!» — лаконично подписала фото певица. 

Однако многие оценили вовсе не романтичный настрой влюбленных, а необычный аутфит Нюши. 

Точнее, его кажущееся отсутствие. Нужно довольно внимательно приглядеться, чтобы под слоем ретуши рассмотреть фактуру купальника или топа и убедиться, что да, все-таки артистка сфотографировалась не топлес. 

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Нюша может похвастаться большой коллекцией купальников

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«Не могу понять, в чем Нюша на фото», — удивилась одна из подписчиц. «Тоже сначала не поняла. Присмотритесь, топ наискосок», — ответила ей другая пользовательница Сети. Топ это или стильный купальник, остается только догадываться. Одно известно наверняка: Нюша действительно умеет заинтриговать фолловеров.

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Комментарии

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  • он красавчик конечно, да и вообще пара красивая. занесло меня как то на концерт Нюшки, поет так себе, но столько от нее энергетики положительной, на совесть трудится, поет без фанеры, где то дышать не умеет, гдето фальшивит, но все равно молодец.
  • Разве она не удаляла бородавку на лице?
  • Дочь Симба??? )))
  • Синдром Глюкозы))
  • он вообще не работает?! постоянно на морях
  • Ощущение что она голая без грудей.
  • Противная парочка.
  • Жирненькая такая.

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