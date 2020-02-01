Совсем скоро 31-летняя Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз. Звездная пара до сих пор не раскрывает пол ребенка, но различными способами подогревает интерес аудитории. Под фото в Инстаграме появляется то голубое сердечко, намекающее на мальчика, то фраза, что звезда «рождена, чтобы рожать девочек».
Счастливое событие должно наступить со дня на день. Поэтому каждый раз, когда Оксана не постит что-то в социальных сетях дольше 12 часов, воспринимается подписчиками, как сигнал: «Время пришло! Рожает!»
Оксане лишь остается все отрицать и публиковать новые фото с животом. Вот и в пятницу днем она выложила пост и заявила, что все еще беременна.
«Кажется, все ждут даже больше, чем ты сам. Но пока рановато», — подписалась под фото звезда.
Новостью о беременности Оксана с Джиганом поделились в начале ноября. Хотя слухи об интересном положении девушки появились задолго до официального заявления звездной пары. Внимательные подписчики сразу все поняли, когда Самойлова перестала демонстрировать свою красивую фигуру.
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