Оксане лишь остается все отрицать и публиковать новые фото с животом. Вот и в пятницу днем она выложила пост и заявила, что все еще беременна.

«Кажется, все ждут даже больше, чем ты сам. Но пока рановато», — подписалась под фото звезда.