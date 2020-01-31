Марго Робби приглашает на фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Марго Робби сыграла Харли Квинн всего 4 года назад. За это время оторва в вызывающей одежде с голубыми и розовыми волосами стала одним из самых узнаваемых женских кинообразов нашего времени. Скоро на экраны выходит фильм, рассказывающей о судьбе антигероини, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Специально для нашего сайта актрисы записали видеоприглашение, посмотрите его прямо сейчас!

Вы когда-нибудь слышали о союзе копа, певчей птички, сумасшедшей и принцессы мафии? «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» – это запутанный рассказ от лица самой Харли.



По сюжету злодеи Готэма Роман Сайонис и Заз начинают охоту на юную девушку, в поисках которой переворачивают весь город. Пути героинь Харли, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи сходятся в одной точке, и эта странная четверка вынуждена работать в одной команде, чтобы сбить с Романа спесь и одержать верх.

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Марго Робби снова сыграла Харли Квинн. К ней присоединились Мэри Элизабет Уинстэд в роли Охотницы, Джерни Смоллетт-Белл – Черной Канарейки, Рози Перес – Рене Монтойи, Крис Мессина – Виктора Заза и Юэн МакГрегор – Романа Сайониса.



Специально для нашего сайта актрисы записали видеоприглашение. Посмотрите его прямо сейчас и приходите в кино. Фильм в прокате с 6 февраля!