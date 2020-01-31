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«Это лишний багаж»: популярная модель отказывается встречаться с мужчинами, у которых есть дети

Личная жизнь на то и личная, чтобы самостоятельно решать, по каким законам ее строить. Американка Меган Кинг Эдмондс в одном из последних интервью заявила, что больше никаких мужчин с детьми.

Меган Кинг Эдмондс — популярная в Америке модель. Несмотря на внешность, казалось бы, гарантирующую счастье в личной жизни, ее брак с телеведущим Джимом Эдмондсом напоминал не 9, а все 29 кругов ада. За пять лет чего только не было! Меган столкнулась с обвинениями в мошенничестве, борьбой с бесплодием и многочисленными изменами Джима, которые весьма оживленно обсуждались в прессе. В 2019 году в СМИ появилась информация о разводе звездной пары.

Меган с экс-мужем Джимом Эдмондсом
Меган с экс-мужем Джимом Эдмондсом

Брак Меган, как вы уже поняли, был тем еще испытанием. И это мы еще не коснулись того факта, что девушке пришлось примерить роль мачехи — и не одного или двух, а сразу четырех детей. От прошлых браков у Джима три дочери и сын. Возможно, жирной точкой и без того сложных отношений супругов стало рождение общей дочери в 2016 году, а потом еще и близнецов в 2018-м. Итого, семь детей! 

«Я не люблю называть детей багажом, но это пожизненное обязательство для человека. А тут не было даже моего вклада в создание этих жизней. Для меня это сложно», — заявила Меган в подкасте The Viall Files.

Модель также призналась, что не смогла построить хорошие отношения с детьми экс-мужа: «Они тинейджеры, им 11 и 14 лет. Мы не поддерживаем контакт. Они заблокировали меня везде: в телефоне, в Инстаграме».

Сейчас 35-летняя Меган нацелена на развитие карьеры, но находится в поиске новых отношений. Главный критерий: больше никаких «чужих» детей. Вы ее поддерживаете?

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31 января 2020
Текст Анна Федорова
Фото @meghankedmonds, @jimedmonds15/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • у меня был такой опыт. да, к сожалению, это действительно сложно и прежде чем вступать с таким мужчиной в брак, нужно рассчитать свои силы.

  • в этом есть доля правды.. к сожалению. Пыталась построить отношения, которые были еще и на расстоянии. У него ребенок, особенный. Конечно, почти все свободное время уделялось ребенку, под него подстраивался график.. Стало понятно, что ничего не получится, ребенок - это на всю жизнь, приоритет.

  • Она права. И дети это действительно багаж, это еще мягко сказано

  • Ну, мужчины же так думают, мол, зачем нужны чужие дети. Так что женщины на это тоже имеют право.

  • Мне все равно. Это же не моя подруга. Какая-то тетка, живущая очень далеко от меня. Почему я должна ее поддерживать или не поддерживать?

  • Все бы ничего, но у нее самой трое(!) детей от бывшего мужа, в статье сказано. Выходит, она хочет бездетного мужика, который примет, как родных, чужих троих детей? А если этот гипотетический мужик захочет общих детей, готова ли она рожать четвертого-пятого-шестого? Так что в самой позиции ничего зазорного нет, но она была бы разумна, будь эта Меган сама бездетная и юная. А так ей 35, вряд ли захочет себе в партнеры паренька 18-20 лет без детей (таких-то как раз до фига и больше), а у мужиков +-35, в большинстве своем, есть прошлое и "багаж".

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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