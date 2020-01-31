«Это лишний багаж»: популярная модель отказывается встречаться с мужчинами, у которых есть дети

Личная жизнь на то и личная, чтобы самостоятельно решать, по каким законам ее строить. Американка Меган Кинг Эдмондс в одном из последних интервью заявила, что больше никаких мужчин с детьми.

Меган Кинг Эдмондс — популярная в Америке модель. Несмотря на внешность, казалось бы, гарантирующую счастье в личной жизни, ее брак с телеведущим Джимом Эдмондсом напоминал не 9, а все 29 кругов ада. За пять лет чего только не было! Меган столкнулась с обвинениями в мошенничестве, борьбой с бесплодием и многочисленными изменами Джима, которые весьма оживленно обсуждались в прессе. В 2019 году в СМИ появилась информация о разводе звездной пары.

Меган с экс-мужем Джимом Эдмондсом

Брак Меган, как вы уже поняли, был тем еще испытанием. И это мы еще не коснулись того факта, что девушке пришлось примерить роль мачехи — и не одного или двух, а сразу четырех детей. От прошлых браков у Джима три дочери и сын. Возможно, жирной точкой и без того сложных отношений супругов стало рождение общей дочери в 2016 году, а потом еще и близнецов в 2018-м. Итого, семь детей!

«Я не люблю называть детей багажом, но это пожизненное обязательство для человека. А тут не было даже моего вклада в создание этих жизней. Для меня это сложно», — заявила Меган в подкасте The Viall Files.

Модель также призналась, что не смогла построить хорошие отношения с детьми экс-мужа: «Они тинейджеры, им 11 и 14 лет. Мы не поддерживаем контакт. Они заблокировали меня везде: в телефоне, в Инстаграме».

1 2 3 ... 8 Брак Меган с телеведущим Джимом Эдмондсом продлился пять лет

Сейчас 35-летняя Меган нацелена на развитие карьеры, но находится в поиске новых отношений. Главный критерий: больше никаких «чужих» детей. Вы ее поддерживаете?