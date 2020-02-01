Ток-шоу «Про это» выходило на телеканале НТВ с 1997-го по 2002 год. Долгих пять с половиной лет Елена вела первое в России шоу о любви и сексе. Телезрители долго не могли поверить в то, что говорить о самом интимном можно вслух, не стесняясь и не краснея! Не краснеть Елене помогала смуглая кожа — она отлично «гасила» румянец. А не заикаться от волнения помогали железный характер и огромное желание сделать карьеру на телевидении.
Платили Елене достойно, однако за деньгами она никогда не гналась. Поэтому и о многомиллионном наследстве, которое ей не досталось, Ханга вспоминает спокойно и даже с улыбкой.
«Бриллианты — это мещанство», — отшутилась она, когда речь зашла о деньгах.
Однако съездить вместе со съемочной группой программы «Секрет на миллион» в Танзанию, на свою историческую родину, Елена все же согласилась. И искренне обрадовалась, оказавшись на родной земле, где вместо скромных русских березок растут экзотические пальмы.
Елена отважно оседлала верблюда, отведала национальное блюда из жареных червяков, повидалась с родственниками и знакомыми, которых не видела так давно, что и не сосчитать… А потом рассказала печальную историю о том, как осталась без отца: его, премьер-министра Занзибара, репрессировали после государственного переворота и упекли в тюрьму, где мужчина и скончался.
Елене повезло больше, чем ее матери, в одночасье оставшейся без мужа. Супруг Ханги Игорь Минтусов во всем ее поддерживает, она за ним как за каменной стеной. Их общая дочь Елизавета-Анна уже совсем взрослая, и — я уверена — скоро мы услышим о ее достижениях. Если Ханга о чем-то и жалеет, то лишь о том, что родила только одного ребенка.
«Дура была», — вздохнула Елена, когда я спросила ее об этом.
Тут я с ней не совсем согласна: мне кажется, все у нее получилось. Причем получилось блестяще. И карьера сложилась, и личная жизнь, и в материнстве она прекрасно состоялась. Кто знает, какой была бы работа на тв, если бы телеведущая стала многодетной мамой? А так она все успела. И не собирается останавливаться на достигнутом.
Словом, планов у Елены Ханги много. Как и тайн. Передавая Елене конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, я немного нервничала. Не могла предугадать реакцию, ведь она не ожидала, что редакторам программы «Секрет на миллион» удастся узнать о ней такое… Впрочем, не буду забегать вперед: смотрите программу «Секрет на миллион» 1 февраля в 20:50 на НТВ — сами все узнаете.
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