Ток-шоу «Про это» выходило на телеканале НТВ с 1997-го по 2002 год. Долгих пять с половиной лет Елена вела первое в России шоу о любви и сексе. Телезрители долго не могли поверить в то, что говорить о самом интимном можно вслух, не стесняясь и не краснея! Не краснеть Елене помогала смуглая кожа — она отлично «гасила» румянец. А не заикаться от волнения помогали железный характер и огромное желание сделать карьеру на телевидении.

Платили Елене достойно, однако за деньгами она никогда не гналась. Поэтому и о многомиллионном наследстве, которое ей не досталось, Ханга вспоминает спокойно и даже с улыбкой.

«Бриллианты — это мещанство», — отшутилась она, когда речь зашла о деньгах.

Однако съездить вместе со съемочной группой программы «Секрет на миллион» в Танзанию, на свою историческую родину, Елена все же согласилась. И искренне обрадовалась, оказавшись на родной земле, где вместо скромных русских березок растут экзотические пальмы.