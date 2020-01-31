Поклонники Меган Маркл набросились на Азилию Бэнкс, когда она предсказала смерть герцогини в автокатастрофе

В Сети активно обсуждают «отвратительный» поступок певицы Азилии Бэнкс. В своем Инстаграме рэп-исполнительница опубликовала пост, в котором предсказала смерть Меган Маркл в 2022 году.

31 января 2020 · Текст: · Фото:

Американская певица Азилия Бэнкс, похоже, не боится попасть под обстрел критики, раз решилась на такой опасный шаг. На днях она захотела проверить свои экстрасенсорные способности и предсказала некоторым знаменитостям их будущее.

Список «предсказаний» Азилии Бэнкс

В списке оказалась и Меган Маркл. И пусть многие ее не любят, но «предсказание» Бэнкс повергло всех в шок — автокатастрофа в 2022 году... Фанаты Меган пришли в ярость. И мы их понимаем.

«Это просто неуважительно и отвратительно с ее стороны вот так просто говорить о смерти Меган. Ты не должна играть с этим, потому что слова имеют силу…» — написал в Твиттере один из поклонников экс-актрисы.

Многие подписчики тут же сравнили это «пророчество» со смертью принцессы Дианы. Мать принца Гарри трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Совпадение ли это, реальное предчувствие или просто дурацкая шутка Азилии — неясно. 

...

В последнее время имена Меган Маркл и принца Гарри находятся в топе новостей

1 из 8

Досталось и другим селебам. Так, например, Ким Кардашьян разведется с Канье Уэстом в 2026 году. Наоми Кэмпбелл выйдет замуж за представителя британской королевской семьи в 2023-м. И в этом же году уйдет из жизни королева Елизавета II. Мы были бы рады за Наоми, но надеемся, что ничего из предсказанного не исполнится. 

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • * пиарятся
  • Жесть! Пиаряться уже на чем угодно.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633