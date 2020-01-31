В списке оказалась и Меган Маркл. И пусть многие ее не любят, но «предсказание» Бэнкс повергло всех в шок — автокатастрофа в 2022 году... Фанаты Меган пришли в ярость. И мы их понимаем.

«Это просто неуважительно и отвратительно с ее стороны вот так просто говорить о смерти Меган. Ты не должна играть с этим, потому что слова имеют силу…» — написал в Твиттере один из поклонников экс-актрисы.

Многие подписчики тут же сравнили это «пророчество» со смертью принцессы Дианы. Мать принца Гарри трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Совпадение ли это, реальное предчувствие или просто дурацкая шутка Азилии — неясно.