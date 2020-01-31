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Молодящая небрежность: взъерошенную Монику Беллуччи не узнать на новой глянцевой обложке

Моника Беллуччи — частая героиня обложек гламурных журналов. Недавно актриса поучаствовала в фотосесии для французского Elle. 
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи

55-летняя Моника Беллуччи — по-прежнему желанная звезда как для любого светского мероприятия, так и для глянца. Кинодива с завидной регулярностью украшает обложки журналов: если просмотреть ее микроблог, то новая появляется примерно раз в пару недель. 

Поклонники внимательно изучают каждую фотосессию актрисы и всегда выносят свой вердикт.

31 января вышел новый номер французского Elle — как вы, наверное, уже догадались, Монике в выпуске отведена главная роль. 

Моника Беллуччи
 

На фото Беллуччи позирует в своем любимом черном цвете — ему она почти никогда не изменяет. 

Несколько месяцев назад Моника укоротила волосы. На некоторых фотосессиях она по-прежнему надевает длинные парики, однако в этот раз позировала фотографу с естественной, по-озорному взъерошенной шевелюрой. 

Поклонники пришли в восторг от обложки с Беллуччи. Многим понравился небрежный стиль звезды — ведь с ним она выглядит моложе своих лет. 

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31 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @monicabellucciofficiel/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Моника Беллуччи

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