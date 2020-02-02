Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы

Недолго музыка играла! Пока мы думали, что Памела Андерсон и ее муж Джон Питерс наслаждаются медовым месяцем, супруги сообщили о своем расставании.



Поздним вечером 21 января из-за океана пришли весьма интересные и неожиданные новости — Памела Андерсон вышла замуж. История там была крайне романтическая. Он (кинопродюсер Джон Питерс) любил знаменитую блондинку целых 35 лет и все эти годы мечтал жениться на ней.

«Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума — в хорошем смысле», — рассказал продюсер фильма «Звезда родилась» изданию The Hollywood Reporter.



Памела ухажеру отказывала и замуж выходила совсем за других парней. 4 раза. Столько же браков было и в жизни Питерса.

В конце 2019-го они решили, что им все же суждено быть вместе, а буквально через пару месяцев поженились. Судя по всему, поторопились.





«Мы с Джоном были тронуты вашей поддержкой и надеемся на понимание и теперь. Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака», — сообщила актриса в своем официальном заявлении изданию The Hollywood Reporter.



Участникам этой необычной истории остается пожелать лишь удачи и большой любви.