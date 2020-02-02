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Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

Этим воскресным вечером в Лондоне проходит церемония вручения премии BAFTA. На красной дорожке — не только голливудские знаменитости, но и Виктория Боня!

Признаемся, мы соскучились по Виктории Боне: ее Инстаграм до сих пор заблокирован, поэтому о том, что происходит в жизни звезды, можно только догадываться. А в ее жизни все прекрасно. После своего экзотического путешествия она вернулась в Лондон и уже выходит в свет.

Виктория Боня
Виктория Боня и Хофит Голан

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020. На красной дорожке она позировала наравне с Шарлиз Терон, Хоакином Фениксом, Рене Зеллвегер и другими мировыми знаменитостями. На этом же вечере присутствовали и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Виктория Боня

Виктория выбрала для выхода в свет платье-смокинг с пышной юбкой. Весьма непривычный для нее вариант, но, стоит отметить, смотрелось интересно.

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А вам понравилось платье Виктории Бони?

Перейти к обсуждению 29

02 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Виктория Боня

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29 комментариев Добавить комментарий
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  • Наныла что ли😁😁😁

  • А как кто она там появляется?! Другие актеры, актрисы. Я не против Боня, мне она нравится, просто зачем им с подружкой светиться на всех этих мероприятиях. Просто тусовка?! Мне напоминает героиню Муравьевой из Москва слезам не верит, когда она везде искала себе знакомства)

  • Да, мне тоже напоминает героиню Муравьевой, такая типа ловкачка, но по итогу бестолковая все равно и у разбитого корыта. Есть такая категория людей - ловкачат-ловкачат, все что-то себе выгадывают-подгадывают, а по итогу все равно имеют ноль. Потому что грамотно маскировать свой низменный расчет и паразитизм ума не хватает, их слишком легко вычисляют, потому нормальные люди не клюют на них изначально, а с дурачков, которые им попадаются - взять нечего, ибо дурачки они и есть дурачки.

  • Лучше бы юбка менее объемная была. А в целом боня выглядит гораздо лучше, чем обычно, не так дешево как в ее любимых порно-стайл прикидах. Неужели дошло, что на 5 десятке следует выглядеть прилично? Или это разовое просветление?

  • Потусить пришли, типа. Неплохо, кстати, выглядит

  • Нет бы порадоваться за человека,что она там,что может себе позволить! Неет сейчас начнут ушаты выливать! Всё-таки зависть сильнейшее чувство,сильнее чем любовь и ревность!

  • Нормально выглядит. Вот только аксессуаров нехватает. Черно-белый ВанКлиф в тему бы был. Виктория красотка.

  • Чет давно она по этим дорожкам шастает, все чет старается, тужится, а толку никакого. Ни подцепить никого себе нормального не может, ни роль получить. Хофит Голан еще одна прожигалка. Вроде бы и в местах жирных маячат, а никто не клюет на них. Непойму, то ли и там уже репутацию себе подмочить успела?

  • Боня самая лучшая супер классная! даже не сомневалась в ней никогда что добьется она таких высот с характером красотка!!!!

  • Сколько же зависти черной и ненависти к Виктории ее красота и успехи не дают многим спать спокойно.

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