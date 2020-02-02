Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

Признаемся, мы соскучились по Виктории Боне: ее Инстаграм до сих пор заблокирован, поэтому о том, что происходит в жизни звезды, можно только догадываться. А в ее жизни все прекрасно. После своего экзотического путешествия она вернулась в Лондон и уже выходит в свет.
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020. На красной дорожке она позировала наравне с Шарлиз Терон, Хоакином Фениксом, Рене Зеллвегер и другими мировыми знаменитостями. На этом же вечере присутствовали и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.
Виктория выбрала для выхода в свет платье-смокинг с пышной юбкой. Весьма непривычный для нее вариант, но, стоит отметить, смотрелось интересно.