«Артистка в надежных руках лучших докторов»: директор певицы МакSим прокомментировала ее состояние

В начале февраля всеми любимая певица МакSим заявила, что оставляет сцену из-за проблем со здоровьем. Это моментально вызвало бурную реакцию как среди интернет-пользователей, так и среди журналистов. Официальный представитель артистки Маргарита Соколова вышла на связь с поклонниками и прокомментировала ситуацию.

Новость об уходе МакSим со сцены потрясла многих. Поклонники тут же начали гадать, что же произошло с артисткой и почему она решила все бросить. Одни посчитали эту новость хитрым пиар-ходом, другие просто не поверили в плохое самочувствие звезды.

Маргарита Соколова – директор МакSим

Директор Марины Абросимовой (настроящее имя МакSим) Маргарита Соколова в своем Инстаграме призвала СМИ остановиться в распространении «фейков». «Я вас всех очень уважаю и люблю. Очень прошу вас всех без исключения пользоваться только достоверной информацией!!!!» – заявила Маргарита.

По словам Соколовой, к ней поступает большое количество сообщений и звонков с вопросами о состоянии певицы. Из-за такого потока Маргарита не в силах ответить всем и каждому и официально призывает народ успокоиться.

«Повторюсь, что никакой экстренной госпитализации у нас не было! Все в плановом режиме. Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших докторов», – прокомментировала директор МакSим.

Она поблагодарила каждого за поддержку и сочувствие, а также напомнила о вынужденной отмене концертов и запланированных событий c МакSим: «Никаких концертов и интервью в ближайшие 6-8 месяцев не будет, а дальше все по ситуации».

Напомним, что проблемы со здоровьем у МакSим начались после серьезной аварии, в которую певица попала в апреле прошлого года. Девушка получила множество тяжелых травм. Похоже, они до сих пор беспокоят артистку.