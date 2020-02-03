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Барановская рассказала, что не хочет быть сильной женщиной

Гостьей нового выпуска онлайн-шоу «ОК на связи!» стала телеведущая Юлия Барановская. Юлия ответила на вопросы ведущего шоу Евгения Рыбова и пользователей социальной сети «Одноклассники».
Юлия Барановская ответила на вопросы «Одноклассников»
Юлия Барановская ответила на вопросы «Одноклассников»

В интервью теле- и радиоведущая поделилась творческими планами на год, рассказала о том, почему не любит выражение «сильная женщина» и вместе с Евгением открыла рубрику «Шок-контент».

Юлии Барановской пришлось сразиться с сумоистом в прямом эфире
Юлии Барановской пришлось сразиться с сумоистом в прямом эфире

Юлия рассказала, что постоянно отбивается от образа сильной женщины. «Я не сильная женщина, я не люблю этот термин. Я считаю, что за него очень удобно прятаться всем окружающим. Однажды я прилетела на открытие аэродинамической трубы в Чеченскую республику и в первый день познакомилась с мужчиной, он занимался парусным спортом. Мы общались, а потом зашел разговор на какую-то острую тему, и наверное, у меня были такие же эмоции, как на программе во время спора. И вдруг он говорит: “Я тебя узнал. Ты ведешь передачу с Гордоном”. Просто на программе приходится быть такой: темы, герои и формат это подразумевают — быть «сильной», а не просто девочкой», — поделилась Юлия.

В ходе программы ведущий Евгений Рыбов приготовил для гостьи каверзные испытания — «Шок-контент с Юлией Барановской»: Юлия получила леща от поклонника и была вынуждена избить сумоиста. 

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03 февраля 2020
Фото пресс-служба Нового радио
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Юлия Барановская

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