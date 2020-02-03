Следующие несколько лет МакSим провела в разъездах. Гастроли, концерты, съемки клипов – на привычную жизнь практически не оставалось времени. Марина с трудом переживала свалившиеся на ее голову перемены. В этот непростой момент она познакомилась со звукорежиссером Алексеем Луговцовым.



«Он проникся сразу и стал меня многому учить. Несмотря на то, что я была лидером коллектива, он меня сражал наповал тем, что говорил после очередного концерта: ''Ох сейчас кто-то по ж*пе получит''. За какую-то очередную неправильно спетую ноту ругал меня. Меня это подбило. Я сначала всем говорила, что его уволю. Наглый, где у него воспитание? Потом я поняла, что этот человек хочет добра, иногда заменял мне директора, иногда охранника», — признавалась певица. Чувства чувствами, а напряженная работа без выходных выматывала певицу.



«Концерты были каждый день. С утра прилетали в один город, ночью уже улетали в другой. Естественно, научилась спать в поездах, самолетах. Хотя бы по сколько-нибудь. О полноценном сне, еде речи не шло».

«В какой-то момент я поняла, что я вообще больше не хочу есть и спать. Довела себя до такого состояния, когда шла прямо, а затем раз — и резко сводит в сторону. Было что-то совершенно нездоровое. Звонила и просила: увольте меня, пожалуйста, я не хочу этого. Совершенно не хотела быть популярным человеком, хотела просто хоть как-то прожить в Москве на свои песни. Но стала чересчур популярной. Мне сначала казалось, что со мной звездная болезнь, но потом я поняла, что у меня действительно проблемы с ориентацией в пространстве. Казалось, что шум в ушах, голова взорвется. Я сидела в аэропорту, чтобы лететь в очередной город, опускала голову на руки и слышала голоса людей. Когда их очень много, они кричат одно и то же, это превращается в какой-то шепот. И он меня добивал просто, не прекращался. При этом я должна была учиться на своих ошибках, просила ставить мне в самолете мои концерты. Я понимала, что нет сил. Ни сил, ни возможностей, и я разбивала компьютеры. Один полила кипятком, второй — правда, дома — разломала сковородкой. Леша все это время был рядом. Я понимала, что со мной творится что-то ненормальное. А он мог меня схватить и успокоить», — поведала певица.