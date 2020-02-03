Самая известная из наших: Виктория Боня популярно объяснила, за какие заслуги попадает на престижные иностранные мероприятия

Виктория Боня — женщина светская. Мероприятия она посещает часто, причем как в России, так и за ее пределами. К отечественным тусовкам претензий нет — Боню знают все. А вот как она попадает на крупные иностранные мероприятия вроде BAFTA? Хейтеры считают, что Вика покупает билеты и чуть ли не перелезает через заборы, чтобы получить свои две минуты славы. Так это или нет, отвечает сама Боня и ее команда.

Стоит только Виктории появиться на крупном международном мероприятии, как тут же в СМИ и в соцсетях появляются комментарии: «Кто такая эта Боня?», «Ее никто не знает!», «Пришла через черный вход» и так далее.

В очередной раз так заговорили после того, как Боня появилась на премии Британской Академии кино- и телевизионных искусств BAFTA. Хейтеры гадают: как же Боня попадает на церемонии подобного уровня? Неужели она обманом проникает на мероприятия, чтобы сделать фотографии для Инстаграма в окружении знаменитостей, а на самом деле ее никто не знает?

Виктория Боня на премии BAFTA

Это не так. Рассказываем. Большие мировые события и звезды на них неизменно попадают в объективы крупнейшего фотобанка Getty Images. И для попадания в их ленту с упоминанием имени просто оказаться на красной дорожке явно недостаточно. Нужно как минимум иметь определенный статус и быть узнаваемой для фотографов персоной. Давайте посмотрим статистику по запросу «Виктория Боня» на Getty Images, а заодно и то, кто и сколько раз попал в ленту агентства.



Виктория Боня — 2 415 фото с 238 мероприятий

Вера Брежнева — 115 фото с 12 мероприятий

Ксения Собчак — 169 фото с 5 мероприятий

Ольга Бузова — 34 фото с 2 мероприятий

Виктория Лопырева — 260 фото с 36 мероприятий.

Как видно, счет явно в пользу Виктории, причем с большим отрывом. Ни Виктория Лопырева, летающая на различные ивенты по всему миру, ни Ксения Собчак не имеют такого количества снимков в мировом фотобанке, даже все вместе взятые.

Можно попасть на любое международное мероприятие и церемонию, купить билет или пролезть через черный вход, но если фотографы вас не знают, то кроме снимков на телефон для Инстаграма ничего не будет.

Конечно же, Виктория Боня пока не суперзвезда мирового масштаба, но тот факт, что на международной арене она достаточно известна и появляется чаще других российских знаменитостей, является неоспоримым. Не такой уж она и нежданный гость, чтоб использовать «лазейки».

Западные журналы разных стран пишут о Виктории, включают ее в фотообзоры с мероприятий. В российских же СМИ на порядок реже встречаются разборы со знаком плюс.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня родилась в читинском городе Краснокаменск

Почему на Западе соотечественники всегда рады за своих представителей и гордятся ими, а в нашей стране — чем дальше ты едешь , тем больше тебя ненавидят?