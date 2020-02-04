Кэрол Миддлтон в трудную минуту заменила принцу Уильяму погибшую мать

Королевский инсайдер Фил Дампир поведал, какие отношения связывают принца Уильяма и его тещу. Оказалось, герцог Кембриджский полностью доверяет Кэрол Миддлтон и советуется с ней по многим вопросам, особенно сейчас, когда британская королевская семья переживает тяжелый период «Мегзита». 

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фил Дампир нередко комментировал события в жизни британской королевской семьи. Зачастую именно его инсайдерские сведения проливали свет на «закулисье» Кембриджей и Сассексов. Например, Дампир рассекретил телефонный разговор, который состоялся между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. После того, как герцогиня Сассекская дала интервью для ITV и призналась, что испытывает на себе колоссальное давление прессы, Кейт — со слов инсайдера — поддержала ее и поведала, что понимает ее чувства. 

Однако после «Мегзита» на столь интимные телефонные разговоры рассчитывать не приходится. На днях стало известно, что Кейт Миддлтон так и не удалось пообщаться с Сассексами после их переезда в Канаду. 

Кэрол Миддлтон

Теперь к принцу Уильяму и его супруге приковано особое внимание: каждый их шаг и жест расценивается с позиции «Мегзита». Как, например, их смущенный смех во время BAFTA над шуткой Марго Робби. Фил Дампир уверен, что Кембриджи без труда справятся с внутрисемейными проблемами, учитывая, какую поддержку они получают от Кэрол Миддлтон.

По словам эксперта, мать Кейт стала «стабилизирующей силой» в их паре. 

«Тесть и теща стали для Уильяма вторыми родителями, а Кэрол — почти матерью. Она станет заботиться о внуках, когда это необходимо, а также просто будет рядом с ними», — поведал Дампир. 

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Кэрол и Майкл Миддлтон

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По мнению инсайдера, влияние Кэрол Миддлтон трудно переоценить: именно она поддерживает принца Уильяма и свою дочь во время «Мегзита». Отметим, что пользователи Сети уже начали «битву тещ» — сравнивают мать Меган Маркл и Кейт Миддлтон и пытаются понять, чье же влияние благотворно, а чье — разрушительно. А как думаете вы?

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Комментарии

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  • у умницы жены умница мать. Жену надо всегда выбирать по ее матери.
  • теперь понятно откуда у Гарри идея про доверие в матери Меган. Хотел просто маленький братик быть таким же счастливым, как и его старший брат. Выбрал себе женщину из простых, прозе некуда, похожую после пластики на сестру Кейт, в которую он влюблен, старался выстроить семью как и Уильям, без причин выдав кредиты доверия встречной незнакомой женщине и всем, на кого та укажет.

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