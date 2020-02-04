Кэрол Миддлтон в трудную минуту заменила принцу Уильяму погибшую мать

Теперь к принцу Уильяму и его супруге приковано особое внимание: каждый их шаг и жест расценивается с позиции «Мегзита». Как, например, их смущенный смех во время BAFTA над шуткой Марго Робби. Фил Дампир уверен, что Кембриджи без труда справятся с внутрисемейными проблемами, учитывая, какую поддержку они получают от Кэрол Миддлтон.

По словам эксперта, мать Кейт стала «стабилизирующей силой» в их паре.

«Тесть и теща стали для Уильяма вторыми родителями, а Кэрол — почти матерью. Она станет заботиться о внуках, когда это необходимо, а также просто будет рядом с ними», — поведал Дампир.