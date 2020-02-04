«Худшая в мире кошка» нашла дом и семью

Кошка из штата Северная Каролина получила титул «Худшей в мире» в январе этого года. Никто не хотел забирать питомца к себе домой из-за ее чересчур скверного характера. Но добрые люди все же нашлись.

4 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Кошка по кличке Пердита стала звездой после объявления в Твиттере. Работники приюта опубликовали пост, в котором подробно описали невыносимый характер этой черно-белой особы, приложив фотографии ее злобной мордочки. 

«Знакомьтесь, это Пердита. Она любит смотреть на тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что больше никогда не познаешь веселья, скрываться в темных углах и быть королевой своего дома. Не любит розовый цвет, котят, собак, детей, диснеевские фильмы, Рождество и объятия!» — написали работники приюта.

Публика по-разному отреагировала на публикацию. Многие посчитали объявление обычной шуткой и не придали ему никакого значения. Часть интернет-пользователей набросились на работников приюта с обвинениями в жестокости и неуважении к животному. Но стоит отдать должное, эта волна возмущения сделала свое дело — Пердита нашла дом.

Сейчас кошка привыкает к новой семье. По словам сотрудников приюта, к ним поступило 175 заявлений о желании забрать злюку. Среди них работники выбрали пару из Теннесси, Бетти и Джоуи. 

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Знакомьтесь, это Пердита — «худшая кошка в мире»

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Кстати, новые хозяева решили дать питомцу другую кличку. Теперь ее зовут Ноэль. «Это на случай, если ее прошлое имя Пердита и являлось причиной дурного характера», — заявили они.

Комментарии

1
под именем
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  • Какие же стремные люди без чувства юмора 🙈🙈 искренне их жаль

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