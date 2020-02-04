«Худшая в мире кошка» нашла дом и семью

Кошка по кличке Пердита стала звездой после объявления в Твиттере. Работники приюта опубликовали пост, в котором подробно описали невыносимый характер этой черно-белой особы, приложив фотографии ее злобной мордочки.

«Знакомьтесь, это Пердита. Она любит смотреть на тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что больше никогда не познаешь веселья, скрываться в темных углах и быть королевой своего дома. Не любит розовый цвет, котят, собак, детей, диснеевские фильмы, Рождество и объятия!» — написали работники приюта.

Публика по-разному отреагировала на публикацию. Многие посчитали объявление обычной шуткой и не придали ему никакого значения. Часть интернет-пользователей набросились на работников приюта с обвинениями в жестокости и неуважении к животному. Но стоит отдать должное, эта волна возмущения сделала свое дело — Пердита нашла дом.