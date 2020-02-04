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Сбросить 13 кг за месяц: после отпуска с Ольгой Бузовой Давид Манукян активно худеет

Давид Манукян решил готовиться к весне. В своем Инстаграме он заявил, что собирается похудеть на 13 кг за короткий срок. В противном случае возлюбленный Ольги Бузовой побреется налысо.

Куршевель и Таиланд остались в прошлом, на повестке дня — Москва с ее бешеным ритмом. В перерывах между рабочими встречами и свиданиями с Ольгой Бузовой Давид Манукян посещает спортзал. 4 февраля он опубликовал оттуда забавное видео: после нескольких поднятий маленькой гантели Дава самоуверенно начинает раскидывать по сторонам всех качков. «Монстр в деле», — добавляет наш герой.

Но в сторону шутки! Настало время для серьезного заявления. Манукян сообщил, что собирается похудеть на 13 кг за месяц. 

«Я в зале сегодня первый день. Прям перед вами ставлю себе цель скинуть больше 10 кг. На данный момент я вешу 98 кг, цель — 85. И если 4 марта вес будет больше 85, то я стригусь налысо! Полностью все сбриваю», — заявил Дава.

Судя по всему, отдых в экзотической стране не прошел без последствий — с багажом ярких воспоминаний Манукян привез и лишний вес. Желаем Давиду удачи в этом нелегком деле и верим в его силу воли! 

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04 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @buzova86, @dava_m/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • ого 98..а с виду и не скажешь, вроде не толстяк.. и не 190 рост, вопрос, где спрятался жирок))

  • О, ну сейчас фанаты Дома-2 понапишут восторгов в адрес сей парочки))

  • Правильно , молодец, а то и правда шайба большая , можно еще больше сбросить...держим кулачки!

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