Сбросить 13 кг за месяц: после отпуска с Ольгой Бузовой Давид Манукян активно худеет

Давид Манукян решил готовиться к весне. В своем Инстаграме он заявил, что собирается похудеть на 13 кг за короткий срок. В противном случае возлюбленный Ольги Бузовой побреется налысо.

Куршевель и Таиланд остались в прошлом, на повестке дня — Москва с ее бешеным ритмом. В перерывах между рабочими встречами и свиданиями с Ольгой Бузовой Давид Манукян посещает спортзал. 4 февраля он опубликовал оттуда забавное видео: после нескольких поднятий маленькой гантели Дава самоуверенно начинает раскидывать по сторонам всех качков. «Монстр в деле», — добавляет наш герой.

Но в сторону шутки! Настало время для серьезного заявления. Манукян сообщил, что собирается похудеть на 13 кг за месяц.



«Я в зале сегодня первый день. Прям перед вами ставлю себе цель скинуть больше 10 кг. На данный момент я вешу 98 кг, цель — 85. И если 4 марта вес будет больше 85, то я стригусь налысо! Полностью все сбриваю», — заявил Дава.

Судя по всему, отдых в экзотической стране не прошел без последствий — с багажом ярких воспоминаний Манукян привез и лишний вес. Желаем Давиду удачи в этом нелегком деле и верим в его силу воли!