Сбросить 13 кг за месяц: после отпуска с Ольгой Бузовой Давид Манукян активно худеет

Куршевель и Таиланд остались в прошлом, на повестке дня — Москва с ее бешеным ритмом. В перерывах между рабочими встречами и свиданиями с Ольгой Бузовой Давид Манукян посещает спортзал. 4 февраля он опубликовал оттуда забавное видео: после нескольких поднятий маленькой гантели Дава самоуверенно начинает раскидывать по сторонам всех качков. «Монстр в деле», — добавляет наш герой.
Но в сторону шутки! Настало время для серьезного заявления. Манукян сообщил, что собирается похудеть на 13 кг за месяц.
Судя по всему, отдых в экзотической стране не прошел без последствий — с багажом ярких воспоминаний Манукян привез и лишний вес. Желаем Давиду удачи в этом нелегком деле и верим в его силу воли!