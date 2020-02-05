«А что? Я согласна»: Наталья Поклонская готова дать интервью Ксении Собчак

39-летняя Наталья Поклонская заявила в своем Инстаграме, что готова принять участие в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам депутата, им есть, что обсудить с Ксенией.

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Будучи российским политическим деятелем, Наталья Поклонская все же работает и над публичной стороной своей жизни. Девушка начала выкладывать в Инстаграме кадры с модных фотосъемок, как бы заявляя подписчикам: долой строгие костюмы, настало время показать женственность и гламур.

Многие поклонники Натальи удивились ее преображению и начали активно обсуждать «голливудский» образ депутата. В стороне не осталась и Ксения Собчак. 2 февраля журналистка оставила комментарий под одной из фотографий Натальи. «Поклонская в игривом настроении», — едко заметила Собчак.

Похоже, депутат не намерена терпеть насмешки журналистки и готова расставить все точки над i. Под своим последним постом Поклонская заявила, что не против побеседовать с Собчак на ее территории.

«Ксения Собчак зовет меня то ли на фотосессию, то ли на интервью. А что? Ксения Анатольевна, предлагайте — я согласна. Мы давно не виделись — с самого крымского референдума. Думаю, будет, что обсудить нам, девочкам», — написала Поклонская.

Наталья серьезно настроена на встречу с Ксенией Анатольевной. Все же обе девушки близки к политике и им действительно есть о чем поговорить. Ксения Собчак пока никак не прокомментировала предложение Поклонской. Ну а публика уже вовсю обсуждает возможные темы для интервью.

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Наталья Поклонская — депутат Государственной думы

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Напомним, что конфликт в социальных сетях между Поклонской и Собчак начался еще в октябре 2019 года. Российская телеведущая решила раскритиковать наряды женщин, работающих в Государственной думе. В своем телеграм-канале Ксения посмеялась и над слишком длинной юбкой Натальи Поклонской. Ответ не заставил себя ждать. Депутат заявила, что воспитание не позволяет ей «опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины».

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