Будучи российским политическим деятелем, Наталья Поклонская все же работает и над публичной стороной своей жизни. Девушка начала выкладывать в Инстаграме кадры с модных фотосъемок, как бы заявляя подписчикам: долой строгие костюмы, настало время показать женственность и гламур.

Многие поклонники Натальи удивились ее преображению и начали активно обсуждать «голливудский» образ депутата. В стороне не осталась и Ксения Собчак. 2 февраля журналистка оставила комментарий под одной из фотографий Натальи. «Поклонская в игривом настроении», — едко заметила Собчак.