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Алина Артц празднует день рождения

5 февраля день рождения отмечает талантливая певица, успешная телеведущая, генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Europa Plus TV Алина Артц. 
Алина Артц
Алина Артц

Woman.ru поздравляет Алину и желает профессионального успеха, творческого вдохновения, блистательных побед, процветания, удачи на пути покорения новых профессиональных вершин и безграничного счастья!

Телеканал Europa Plus TV основан в 2011 году и является лидером среди всех музыкальных тематических каналов по показателям среднесуточного времени просмотра, доли и рейтинга, а также по всем показателям New Media.
Формат Europa Plus TV ориентирован только на лучшие образцы популярной музыки и ТВ-программы собственного производства.

Основу эфира Europa Plus TV составляют клипы на хиты, занимающие высокие места в мировых и европейских чартах (85%), а также видео популярных российских исполнителей (15%), соответствующих формату Европы Плюс.
Телеканал доступен для просмотра абонентам спутникового ТВ с помощью операторов «НТВ-ПЛЮС», «Триколор ТВ», «МТС ТВ» и «Телекарта», а также абонентам более 600 кабельных сетей в России, странах СНГ (Белоруссии, Казахстане и др.) и Балтии.
Помимо круглосуточного вещания на сайте Europa Plus TV и в группе VK эфир телеканала можно смотреть с помощью телефонов и планшетов на платформах Android и iOS, а также телевизоров LG и Samsung с функцией Smart TV. 

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05 февраля 2020

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