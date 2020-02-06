Джоконда Галустян, Рудова с жемчужной сережкой и Ксения Бородина 18 века: звезды возвращаются в прошлые эпохи с помощью нового приложения

Приложение Gradient снова завладело умами звездных инстаграм-пользователей. На этот раз селебрити показывают, как бы выглядели на картинах известных художников.

Ольга Бузова на картине «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена

Помните, как в прошлом году все сходили с ума по приложению Gradient, с помощью которого можно было узнать, какая вы знаменитость? Так, Ксения Бородина превратилась в Кайли Дженнер, Ольга Бузова — в Джей Ло, а Алена Шишкова — в Киру Найтли.



В феврале 2020-го Gradient вернулся! На этот раз фишка заключается в том, чтобы увидеть себя на картине того или иного художника 15-го или, например, 16 века.

Михаил Галустян в образе «Моны Лизы» Леонардо да Винчи

Российские селебы тут же подхватили новый тренд. «Стать частью прошлого» уже успели Ксения Бородина, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Наталья Рудова и многие другие.

«Мои приключения в Средневековье», — пишет Ольга Бузова, игриво глядя на нас с полотна «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена.

Признаемся, это ужасно смешно! Свой первый лайк мы поставили очаровательной Джоконде Галустян. А вы?