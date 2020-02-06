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Джоконда Галустян, Рудова с жемчужной сережкой и Ксения Бородина 18 века: звезды возвращаются в прошлые эпохи с помощью нового приложения

Приложение Gradient снова завладело умами звездных инстаграм-пользователей. На этот раз селебрити показывают, как бы выглядели на картинах известных художников.
Ольга Бузова на картине «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена
Ольга Бузова на картине «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена

Помните, как в прошлом году все сходили с ума по приложению Gradient, с помощью которого можно было узнать, какая вы знаменитость? Так, Ксения Бородина превратилась в Кайли Дженнер, Ольга Бузова — в Джей Ло, а Алена Шишкова — в Киру Найтли.

В феврале 2020-го Gradient вернулся! На этот раз фишка заключается в том, чтобы увидеть себя на картине того или иного художника 15-го или, например, 16 века. 

Михаил Галустян в образе «Моны Лизы» Леонардо да Винчи
Михаил Галустян в образе «Моны Лизы» Леонардо да Винчи

Российские селебы тут же подхватили новый тренд. «Стать частью прошлого» уже успели Ксения Бородина, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Наталья Рудова и многие другие. 

«Мои приключения в Средневековье», — пишет Ольга Бузова, игриво глядя на нас с полотна «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена.

Признаемся, это ужасно смешно! Свой первый лайк мы поставили очаровательной Джоконде Галустян. А вы?

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06 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @buzova86, @m_galustyan, @borodylia, @mariashivash, @babayaga.official, @rudovanata, @garikkharlamov, @_viktoriya_14
Теги

Ольга Бузова, Ксения Бородина, Михаил Галустян, Наталья Рудова, Гарик Харламов, Виктория Романец

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