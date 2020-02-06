Виктория Лопырева и Игорь Булатов отметили первый день рождения сына и подарили ему «Бентли»

5 февраля — особая дата для Виктории Лопыревой. Ведь именно в этот день она впервые стала мамой. Первый день рождения звездного наследника отмечали с размахом. Молодая мама украсила квартиру белыми и голубыми шарами, заказала большой торт, на котором разместились цифра 1 и красную машину. Ну а самому имениннику родители решили эту самую машину, но уже чуть больших размеров подарить — игрушечную «Бэнтли». Как говорится, все лучшее детям!
Мальчику всего год, но он уже разбирается в дорогих иномарках.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов особо не говорят о своей семейной жизни, но не скрывают, что очень счастливы. Надеемся, в скором времени они представят сына публике, и мы узнаем, на кого же похож малыш Марк.