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Виктория Лопырева и Игорь Булатов отметили первый день рождения сына и подарили ему «Бентли»

Ровно год назад у Виктории Лопыревой и Игоря Булатова родился сын Марк Лионель. Первый день рождения звездного наследника отметили с размахом. 

5 февраля — особая дата для Виктории Лопыревой. Ведь именно в этот день она впервые стала мамой. Первый день рождения звездного наследника отмечали с размахом. Молодая мама украсила квартиру белыми и голубыми шарами, заказала большой торт, на котором разместились цифра 1 и красную машину. Ну а самому имениннику родители решили эту самую машину, но уже чуть больших размеров подарить — игрушечную «Бэнтли». Как говорится, все лучшее детям!

Мальчику всего год, но он уже разбирается в дорогих иномарках. 

«Кажется, что кто-то выбрал себе подарок на ДР… Он потерял покой и сон от всего, что может развивать хоть какую-то скорость. Гены дают о себе знать)) Самолеты, машины, багги...whats next, сынок?» — написала Виктория накануне праздника.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов особо не говорят о своей семейной жизни, но не скрывают, что очень счастливы. Надеемся, в скором времени они представят сына публике, и мы узнаем, на кого же похож малыш Марк.

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06 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @lopyrevavika/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Виктория Лопырева

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