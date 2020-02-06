Наталья Бочкарева вышла в свет с новым возлюбленным после скандала с наркотиками

В последнее время имя Натальи Бочкаревой регулярно мелькает в СМИ, правда, чаще рядом фигурируют слова «наркотики» и «суд». Но не в этот раз: 5 февраля актриса вышла в свет, представив публике нового возлюбленного.

Наталья Бочкарева дала понять, что больше не одинока

В сентябре звезда сериала «Счастливы вместе» 39-летняя Наталья Бочкарева спровоцировала вторую волну собственной популярности. При задержании у актрисы были обнаружены запрещенные вещества, хотя сама она до последнего опровергала эту информацию. Спустя несколько месяцев (и сотни публикаций в СМИ) Наталье удалось избежать тюрьмы — она отделалась штрафом.

В то время как в кошельке актрисы убыло, армия поклонников наоборот возросла.

Чувствуя, что приближается новый интересный этап в жизни, Бочкарева кардинально изменила имидж, стала выглядеть заметно моложе. Стряхнув со своего Инстаграма пыль, Наталья начала публиковать там откровенные снимки, тем самым быстро оживив свою аудиторию.

Как ни странно, но после наркоскандала личная жизнь актрисы также наладилась. 5 февраля на премьере фильма «Джентльмены» счастливая Наталья вышла на красную дорожку с неизвестным мужчиной. По тесным объятиям пары (в чем вы можете сами убедиться, заглянув в наш Инстаграм) нетрудно было догадаться, что они вместе. Как удалось выяснить позже, мужчину зовут Роман. На вид он чуть старше своей возлюбленной. Статный высокий брюнет заинтересовал публику, и, возможно, позднее Наталья расскажет о своем избраннике чуть больше.

Для выхода в свет актриса выбрала блестящий ярко-зеленый брючный костюм с черным топом, выгодно подчеркивающим ее пышную грудь. К слову, бойфренд Бочкаревой пристально следил за тем, чтобы та не показала лишнего, и в тот момент, когда ему показалось, что декольте любимой слишком откровенное, она по одному лишь его взгляду все поняла и послушно поправила топ. Кажется, это любовь.