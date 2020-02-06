«Находился не в себе»: Василиса Володина объяснила, почему принц Гарри попал в западню из-за Меган Маркл

Астролог Василиса Володина изучила влияние космических тел на судьбу герцога Сассекского и пришла к неутешительным выводам: на его жизнь слишком уж активно и разрушительно влияет женщина-Нептун.

Принц Гарри и Меган Маркл

Несмотря на то, что с начала «Мегзита» прошел уже почти месяц, публика до сих пор активно смакует подробности этого непростого процесса. Каждый новый шаг и очередное решение Меган Маркл и принца Гарри служат инфоповодом. Где есть спрос — всегда найдется и предложение. Вот и Василиса Володина решила разобрать ситуацию Сассексов со своей, астрологической стороны.



«Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее», — поведала Василиса в Инстаграме вечером 5 февраля.



В своей новой публикации астролог сообщила, что в «Мегзите» виноват Нептун, который негативным образом повлиял на Марс в гороскопе принца Гарри.

«Он (Нептун — прим. Woman.ru) заставил его отказаться от королевских полномочий. Дата рождения Гарри (15.09.84) предвещает скандалы, интриги, а, главное, дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна», — поведала Володина.

Василиса Володина

Она уверена, что причины сегодняшних событий в жизни герцога Сассекского следует искать еще в мае 2019-го. «История началась, когда родился Арчи. Родители сразу ''записали'' ребенка без титула — первая ошибка. Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а ''бабуля'' ни капли не смягчилась к избраннице внука. Дальше, в октябре и ноябре 2019-го, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как ''достали'' журналисты и как они страдают от придворных правил, ''джинсы не носи, устрицы не ешь…''. Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы, — вторая ошибка», — сообщила астролог.

1 2 3 ... 10 Василиса Володина изучила влияние небесных тел на судьбу Сассексов и пришла к неутешительным выводам

«Эпикфейлом» всей истории Василиса считает январь 2020-го. Именно тогда Сассексы объявили о своей независимости и переехали в Канаду. Это, разумеется, и стало третьей ошибкой. «Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри, уже ясно, бывший принц уже сожалеет», — уверенно заявила Володина.



Что ж, похоже, «онептуненная» Маркл чуть ли не загипнотизировала Марс принца Гарри — то есть, его амбиции, волю и желание действовать. По мнению Василисы, перед столь смелыми решениями Сассексам следовало проконсультироваться с опытным астрологом, чего они, судя по всему, так и не сделали.