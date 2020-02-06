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«Находился не в себе»: Василиса Володина объяснила, почему принц Гарри попал в западню из-за Меган Маркл

Астролог Василиса Володина изучила влияние космических тел на судьбу герцога Сассекского и пришла к неутешительным выводам: на его жизнь слишком уж активно и разрушительно влияет женщина-Нептун.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Несмотря на то, что с начала «Мегзита» прошел уже почти месяц, публика до сих пор активно смакует подробности этого непростого процесса. Каждый новый шаг и очередное решение Меган Маркл и принца Гарри служат инфоповодом. Где есть спрос — всегда найдется и предложение. Вот и Василиса Володина решила разобрать ситуацию Сассексов со своей, астрологической стороны. 

«Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее», — поведала Василиса в Инстаграме вечером 5 февраля.

В своей новой публикации астролог сообщила, что в «Мегзите» виноват Нептун, который негативным образом повлиял на Марс в гороскопе принца Гарри. 

«Он (Нептун — прим. Woman.ru) заставил его отказаться от королевских полномочий. Дата рождения Гарри (15.09.84) предвещает скандалы, интриги, а, главное, дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна», — поведала Володина.

Василиса Володина
Василиса Володина

Она уверена, что причины сегодняшних событий в жизни герцога Сассекского следует искать еще в мае 2019-го. «История началась, когда родился Арчи. Родители сразу ''записали'' ребенка без титула — первая ошибка. Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а ''бабуля'' ни капли не смягчилась к избраннице внука. Дальше, в октябре и ноябре 2019-го, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как ''достали'' журналисты и как они страдают от придворных правил, ''джинсы не носи, устрицы не ешь…''. Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы, — вторая ошибка», — сообщила астролог.

  • Василиса Володина
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    Василиса Володина изучила влияние небесных тел на судьбу Сассексов и пришла к неутешительным выводам
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«Эпикфейлом» всей истории Василиса считает январь 2020-го. Именно тогда Сассексы объявили о своей независимости и переехали в Канаду. Это, разумеется, и стало третьей ошибкой. «Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри, уже ясно, бывший принц уже сожалеет», — уверенно заявила Володина. 

Что ж, похоже, «онептуненная» Маркл чуть ли не загипнотизировала Марс принца Гарри — то есть, его амбиции, волю и желание действовать. По мнению Василисы, перед столь смелыми решениями Сассексам следовало проконсультироваться с опытным астрологом, чего они, судя по всему, так и не сделали.

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06 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @vasilisa.volodina/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Василиса Володина, Меган Маркл, Принц Гарри

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Фуух, ну вот и разобрались наконец что к чему и почему🤪 Слава астрологам в целом и Володиной в частности!🔮

  • Что за бред она несет))) С астрологом еще им надо было проконсультироваться. С ней может? ))

  • Гость

    Что за бред она несет))) С астрологом еще им надо было проконсультироваться. С ней может? ))

    да, заплатив за гороскоп кругленькую сумму ))))))

  • Кто-нибудь узнал для себя хоть одну новую мысль? Я и без знания астрологии могу сказать, что Гарри попал под влияние разрушительной женщины и уже сейчас испытывает легкое сожаление. Позже оно превратится в не легкое.

  • Все что пишут в прессе и то предсказывает Володина , вообще эти астрологи предсказывают всякую ерунду. Нечего к ним прислушиваться. Прекрасная пара , у них любовь тем более малыш. Здоровья и счастья им

  • Я поначалу восхищалась поступком Гарри и Меган, действительно на них сильно давили, а порой даже издевательски относились, к тому же они оба еще молоды и очень свободолюбивы, чтобы жить под гнетом жестких правил, носить старомодные бабушкинские наряды, ездить по скучным мероприятиям, жить по таким правилам, по которым никто уже давно не живет. Но вот прошел всего месяц или даже меньше и честно говоря, даже я думаю, что потеряли они больше, чем приобрели и главное пути назад у них скорее всего не будет.

  • Володина себя опять пропиарила.

  • Не родители записали ребенка без титула, а им пришлось это сделать, т.к. титул им никто и не предлагал.

  • Элли

    что потеряли они больше, чем приобрели и главное пути назад у них скорее всего не будет.

    У него то будет. Блудного внучка пожурят, пожалеют да и примут назад. Одного или с Арчи.

  • Мужик впервые в жизни счастлив. Он имеет женщину, которую хочет, он имеет ребенка, при взгляде на которого плывет сиропом. Он более не вынужден жить по правилам приседаний на балконах. Что его все жалеют??? Деньги при нем, сидит себе на рыбалке, среди собак и балдеет.

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