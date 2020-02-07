Ким Кардашьян уверена, что ее 8-месячный сын Псалом — реинкарнация своего деда Роберта Кардашьяна

Четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет 10 мая 2019 года. По словам многодетной матери, незадолго до рождения мальчика к ней на Бали подошла женщина — слепой медиум — и рассказала, что «у девушки родится еще один сын, который станет реинкарнацией ее отца».
Фанатам Ким известно об ее увлечении мистикой. Поэтому никто не удивился последнему заявлению звезды.
Во-первых, уверяет нас Кардашьян, Псалом, как и его дедушка, является левшой. Во-вторых, особую связь мальчика с дедушкой чувствует на только она, но и совершенно незнакомые ей люди. В этом Ким убедилась после одной из прогулок сына со своей няней.
Интернет-пользователи сомневаются в правдивости этой истории, но сама телезвезда настаивает на реальности происходящего. «Я даже не знаю, верю ли я в реинкарнацию. Но я хочу в это верить!» — твердо заявила Ким.