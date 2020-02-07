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Ким Кардашьян уверена, что ее 8-месячный сын Псалом — реинкарнация своего деда Роберта Кардашьяна

39-летняя Ким Кардашьян заявила, что ее младший сын Псалом Уэст — реинкарнация своего дедушки Роберта Кардашьяна. Об этом знаменитость узнала задолго до рождения мальчика. В интервью E! News Ким привела доказательства.

Четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет 10 мая 2019 года. По словам многодетной матери, незадолго до рождения мальчика к ней на Бали подошла женщина — слепой медиум — и рассказала, что «у девушки родится еще один сын, который станет реинкарнацией ее отца».

Роберт Кардашьян
Роберт Кардашьян

Фанатам Ким известно об ее увлечении мистикой. Поэтому никто не удивился последнему заявлению звезды.

«Мой 8-месячный сын Псалом самый счастливый ребенок на свете. Он постоянно улыбается и смеется», — поделилась Ким с журналистами E! News.

Во-первых, уверяет нас Кардашьян, Псалом, как и его дедушка, является левшой. Во-вторых, особую связь мальчика с дедушкой чувствует на только она, но и совершенно незнакомые ей люди. В этом Ким убедилась после одной из прогулок сына со своей няней.

«Многие люди, которые понятия не имели, что это моя няня, подходили и говорили, что в ребенке живет душа покойного члена семьи», — сообщила Ким Кардашьян.

Интернет-пользователи сомневаются в правдивости этой истории, но сама телезвезда настаивает на реальности происходящего. «Я даже не знаю, верю ли я в реинкарнацию. Но я хочу в это верить!» — твердо заявила Ким.

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07 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @kimkardashian/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Ким Кардашьян

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