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Папа Федя с шевелюрой и тетя Алена, которой уже нет в живых: Сергей Бондарчук поделился архивными семейными кадрами

7 февраля актеру Константину Крюкову исполнилось 35 лет. Одним из первых его поздравил младший двоюродный брат Сергей Бондарчук. Он не только написал трогательную речь, но и показал подписчикам фото из своего детства. 
Константин Крюков и Сергей Бондарчук
Константин Крюков и Сергей Бондарчук

Талантливая семья Бондарчуков отличается широтой души, интеллигентностью и, конечно, крепкими узами. Совместные праздники, поездки в теплые края — одна из самых знаменитых династий страны сохранила множество воспоминаний и почти столько же фотографий. 7 февраля Сергей Бондарчук поделился в своем Инстаграме серией архивных снимков, на которых он был запечатлен в разные годы вместе со своим двоюродным братом Константином Крюковым.

Алена Бондарчук с сыном Константином и племянником Сергеем
Алена Бондарчук с сыном Константином и племянником Сергеем

Вот он позирует вместе с тетей Аленой, сестрой режиссера «Вторжения». Судя по всему, они всей семьей отправились на отдых. Пока она еще жива (рак доберется до нее гораздо позже), наслаждается обедом и из-под солнцезащитных очков наблюдает за игрой сына и племянника. Вот маленькие Костя и Сережа в объятиях Федора Бондарчука (на минуточку, еще с густой шевелюрой!). А вот уже юноша Крюков лихо прижал к себе подростка-Бондарчука. 

Федор Бондарчук с племянником Константином и сыном Сергеем
Федор Бондарчук с племянником Константином и сыном Сергеем

Эти памятные фото сын режиссера показал подписчикам неслучайно. Таким образом он поздравил Крюкова с 35-летием. «Мой старший брат! С днем рождения! Ты все знаешь сам! Я тебя очень люблю. Всегда рядом! Нас ждут великие дела!» — написал Сергей. 

  • Константин Крюков
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    7 февраля свое день рождения празднует Константин Крюков (на фото — с двоюродным братом Сергеем)
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На своей странице именинник обошелся без публикации детских фото. «Сегодня мне 35! Я счастлив жить свою жизнь и благодарю Бога за семью, жену и верных друзей! Спасибо за утреннее солнце на небе и в душе! Спасибо всем, кто поздравляет! Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути! Всех обнимаю! Ура!» — сообщил Константин Крюков. 

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07 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXpress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @kkrukov, @seregabondar/Instagram
Теги

Сергей Бондарчук, Константин Крюков

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Гость 2020-02-04 14:07:00
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Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
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136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





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