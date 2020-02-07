Папа Федя с шевелюрой и тетя Алена, которой уже нет в живых: Сергей Бондарчук поделился архивными семейными кадрами

7 февраля актеру Константину Крюкову исполнилось 35 лет. Одним из первых его поздравил младший двоюродный брат Сергей Бондарчук. Он не только написал трогательную речь, но и показал подписчикам фото из своего детства.

Константин Крюков и Сергей Бондарчук

Талантливая семья Бондарчуков отличается широтой души, интеллигентностью и, конечно, крепкими узами. Совместные праздники, поездки в теплые края — одна из самых знаменитых династий страны сохранила множество воспоминаний и почти столько же фотографий. 7 февраля Сергей Бондарчук поделился в своем Инстаграме серией архивных снимков, на которых он был запечатлен в разные годы вместе со своим двоюродным братом Константином Крюковым.

Алена Бондарчук с сыном Константином и племянником Сергеем

Вот он позирует вместе с тетей Аленой, сестрой режиссера «Вторжения». Судя по всему, они всей семьей отправились на отдых. Пока она еще жива (рак доберется до нее гораздо позже), наслаждается обедом и из-под солнцезащитных очков наблюдает за игрой сына и племянника. Вот маленькие Костя и Сережа в объятиях Федора Бондарчука (на минуточку, еще с густой шевелюрой!). А вот уже юноша Крюков лихо прижал к себе подростка-Бондарчука.

Федор Бондарчук с племянником Константином и сыном Сергеем

Эти памятные фото сын режиссера показал подписчикам неслучайно. Таким образом он поздравил Крюкова с 35-летием. «Мой старший брат! С днем рождения! Ты все знаешь сам! Я тебя очень люблю. Всегда рядом! Нас ждут великие дела!» — написал Сергей.



1 2 3 ... 10 7 февраля свое день рождения празднует Константин Крюков (на фото — с двоюродным братом Сергеем)

На своей странице именинник обошелся без публикации детских фото. «Сегодня мне 35! Я счастлив жить свою жизнь и благодарю Бога за семью, жену и верных друзей! Спасибо за утреннее солнце на небе и в душе! Спасибо всем, кто поздравляет! Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути! Всех обнимаю! Ура!» — сообщил Константин Крюков.