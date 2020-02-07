«На пляже при полном макияже»: Кристина Асмус вновь не угодила подписчикам своей фотографией

На днях Кристина Асмус уехала отдыхать после весьма непростого для нее года, но диванных критиков это совсем не волнует — они достанут звезду даже на самом дальнем Мальдивском острове. Их, видите ли, не устраивает ее макияж.
Поводом для обсуждения стала фотография актрисы, на которой она предстала в образе «спасательницы Малибу». В ярко-красном сплошном купальнике и с такой же помадой на губах Кристина выглядела, на наш скромный взгляд, классно. Это мнение разделили далеко не все подписчики.
Впрочем не только красная помада вызвала негативную реакцию фанатов. Кристину заподозрили в использовании фотошопа.
Кстати, критикуют не только «неестественные» снимки Кристины Асмус, но и сам отдых девушки на Мальдивах. Актриса проводит время на белоснежных берегах без своего мужа Гарика Харламова, что также вызывает ряд вопросов у поклонников звездной пары.