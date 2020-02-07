«На пляже при полном макияже»: Кристина Асмус вновь не угодила подписчикам своей фотографией

С выхода скандального фильма «Текст» прошел уже не один месяц, а волна критики в адрес Кристины Асмус не ослабевает. Пока 31-летняя актриса отдыхает на Мальдивах, поклонники активно обсуждают ее последнюю фотографию в Инстаграме.

На днях Кристина Асмус уехала отдыхать после весьма непростого для нее года, но диванных критиков это совсем не волнует — они достанут звезду даже на самом дальнем Мальдивском острове. Их, видите ли, не устраивает ее макияж.



«А что ты всегда ''напамажена'', ''накрашена''? Ты же на отдыхе, в море купаешься», — обратилась одна из подписчиц к Кристине Асмус.

Поводом для обсуждения стала фотография актрисы, на которой она предстала в образе «спасательницы Малибу». В ярко-красном сплошном купальнике и с такой же помадой на губах Кристина выглядела, на наш скромный взгляд, классно. Это мнение разделили далеко не все подписчики.



Впрочем не только красная помада вызвала негативную реакцию фанатов. Кристину заподозрили в использовании фотошопа.

«Ну хватит уже народу голову дурить!!! Купальник перезалит другим цветом. Над левой рукой талию не скорректировали как в области бедер! Если фотошопили сами — простительно! А если за деньги — гнать фотошопера метлой», — прокомментировала подписчица эффектный кадр с Асмус.

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Кстати, критикуют не только «неестественные» снимки Кристины Асмус, но и сам отдых девушки на Мальдивах. Актриса проводит время на белоснежных берегах без своего мужа Гарика Харламова, что также вызывает ряд вопросов у поклонников звездной пары.