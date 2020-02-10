Брат Билли Айлиш появился на «Оскаре» под руку с копией сестры

Финнеас О'Коннелл появился на 92-й премии «Оскар» со своей подругой Клаудией Сулевски. Многие отметили, что девушка как две капли воды похожа на Билли Айлиш.

Клаудиа Сулевски и Финнеас О'Коннелл, «Оскар-2020»



Не так давно Билли Айлиш вывела своего брата в свет. Она нередко появляется с ним на мероприятиях. Однако 10 февраля на церемонии награждения премии «Оскар» певица появилась в гордом одиночестве. А вот ее брат Финнеас О'Коннелл — вместе со своей девушкой Клаудией Сулевски.



Многие отметили, что 23-летняя модель как две капли воды похожа на 18-летнюю Билли Айлиш. Да, певица предпочитает яркие и эпатажные образы (неизменный оверсайз и зеленые акценты), а вот Клаудиа придерживается более женственного стиля.

Билли Айлиш, «Оскар-2020»

И все же сходство между девушками очевидно. И дело не только в цвете волос и «масти»: черты лица, форма глаз, губ, носа... Складывается впечатление, что Клаудиа и Билли сестры!

Западная пресса не раз обращала внимание на это необычное сходство. На ковровой дорожке «Оскара» оно стало еще более очевидным. А как считаете вы, певица и девушка ее брата похожи?