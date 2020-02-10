Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Брат Билли Айлиш появился на «Оскаре» под руку с копией сестры

Финнеас О'Коннелл появился на 92-й премии «Оскар» со своей подругой Клаудией Сулевски. Многие отметили, что девушка как две капли воды похожа на Билли Айлиш. 
Клаудиа Сулевски и Финнеас О'Коннелл, «Оскар-2020»<br>
Клаудиа Сулевски и Финнеас О'Коннелл, «Оскар-2020»

Не так давно Билли Айлиш вывела своего брата в свет. Она нередко появляется с ним на мероприятиях. Однако 10 февраля на церемонии награждения премии «Оскар» певица появилась в гордом одиночестве. А вот ее брат Финнеас О'Коннелл — вместе со своей девушкой Клаудией Сулевски.

Многие отметили, что 23-летняя модель как две капли воды похожа на 18-летнюю Билли Айлиш. Да, певица предпочитает яркие и эпатажные образы (неизменный оверсайз и зеленые акценты), а вот Клаудиа придерживается более женственного стиля.  

Билли Айлиш, «Оскар-2020»
Билли Айлиш, «Оскар-2020»

И все же сходство между девушками очевидно. И дело не только в цвете волос и «масти»: черты лица, форма глаз, губ, носа... Складывается впечатление, что Клаудиа и Билли сестры!

Западная пресса не раз обращала внимание на это необычное сходство. На ковровой дорожке «Оскара» оно стало еще более очевидным. А как считаете вы, певица и девушка ее брата похожи?

Перейти к обсуждению

10 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
Какие продукты жена хоккеиста Малкина исключила из рациона, чтобы в 35 выглядеть на 20
136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.