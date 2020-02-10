46-летняя Молли Симс поразила поникшим декольте на «Оскаре-2020»

Топ-модель появилась на церемонии награждения премии «Оскар» под руку со своим супругом Скоттом Стубером. Однако публика обратила внимание не на роскошное платье Молли Симс и даже не на ее одетого с иголочки кавалера. Все внимание было приковано к поникшему декольте звезды.

Скотт Стубер и Молли Симс, «Оскар-2020»

В 20-летнем возрасте Молли Симс считалась одной из самых популярных и перспективных моделей США. Точеная фигура, роскошное декольте, копна светлых волос — картинка, а не девушка.

Молли Симс появилась на ковровой дорожке «Оскара» вместе со своим супругом Скоттом Стубером. Светло-розовое платье с полупрозрачным лифом и пышной юбкой смотрелось бы идеально, если бы не декольте.



Глубокий вырез, похоже, был рассчитан на более подтянутую грудь. Этим Молли, к сожалению, похвастаться не может. Тем не менее, модель держалась очень уверенно и, похоже, была абсолютно довольна тем, как выглядит. А это, на наш взгляд, самое главное!