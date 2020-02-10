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46-летняя Молли Симс поразила поникшим декольте на «Оскаре-2020»

Топ-модель появилась на церемонии награждения премии «Оскар» под руку со своим супругом Скоттом Стубером. Однако публика обратила внимание не на роскошное платье Молли Симс и даже не на ее одетого с иголочки кавалера. Все внимание было приковано к поникшему декольте звезды. 
Скотт Стубер и Молли Симс, «Оскар-2020»
Скотт Стубер и Молли Симс, «Оскар-2020»

В 20-летнем возрасте Молли Симс считалась одной из самых популярных и перспективных моделей США. Точеная фигура, роскошное декольте, копна светлых волос — картинка, а не девушка. 

Молли Симс появилась на ковровой дорожке «Оскара» вместе со своим супругом Скоттом Стубером. Светло-розовое платье с полупрозрачным лифом и пышной юбкой смотрелось бы идеально, если бы не декольте.

Глубокий вырез, похоже, был рассчитан на более подтянутую грудь. Этим Молли, к сожалению, похвастаться не может. Тем не менее, модель держалась очень уверенно и, похоже, была абсолютно довольна тем, как выглядит. А это, на наш взгляд, самое главное!

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10 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Молли Симс

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Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
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Гость 2020-02-05 20:08:00
322
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Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
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Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





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