Киану Ривз вместо невесты пригласил на «Оскар» 76-летнюю маму

Поклонники Киану Ривза с нетерпением ожидали «Оскара-2020» в надежде лишний раз рассмотреть его невесту — художницу Александру Грант. Не так давно стало известно, что актер планирует связать себя узами брака с возлюбленной. Предполагалось, что именно она будет сопровождать Киану в театр «Долби».
Однако Ривз пригласил на главное кинособытие года вовсе не любимую, а свою маму Патрисию Тейлор.
76-летняя художница по костюмам появилась в белоснежном двубортном костюме на голое тело и дополнила образ бриллиантовым чокером. Патрисия гармонично смотрелась рядом с сыном, который предстал перед фотографами в черном смокинге.