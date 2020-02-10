Киану Ривз вместо невесты пригласил на «Оскар» 76-летнюю маму

На церемонии награждения премии «Оскар» Киану Ривз появился не с Александрой Грант, а со своей мамой Патрисией Тейлор. 76-летняя художница по костюмам выглядела достойной спутницей своему сыну.

Патрисия Тейлор и Киану Ривз, «Оскар-2020»

Поклонники Киану Ривза с нетерпением ожидали «Оскара-2020» в надежде лишний раз рассмотреть его невесту — художницу Александру Грант. Не так давно стало известно, что актер планирует связать себя узами брака с возлюбленной. Предполагалось, что именно она будет сопровождать Киану в театр «Долби».



Однако Ривз пригласил на главное кинособытие года вовсе не любимую, а свою маму Патрисию Тейлор.

76-летняя художница по костюмам появилась в белоснежном двубортном костюме на голое тело и дополнила образ бриллиантовым чокером. Патрисия гармонично смотрелась рядом с сыном, который предстал перед фотографами в черном смокинге.