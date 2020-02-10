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Киану Ривз вместо невесты пригласил на «Оскар» 76-летнюю маму

На церемонии награждения премии «Оскар» Киану Ривз появился не с Александрой Грант, а со своей мамой Патрисией Тейлор. 76-летняя художница по костюмам выглядела достойной спутницей своему сыну. 
Патрисия Тейлор и Киану Ривз, «Оскар-2020»
Патрисия Тейлор и Киану Ривз, «Оскар-2020»

Поклонники Киану Ривза с нетерпением ожидали «Оскара-2020» в надежде лишний раз рассмотреть его невесту — художницу Александру Грант. Не так давно стало известно, что актер планирует связать себя узами брака с возлюбленной. Предполагалось, что именно она будет сопровождать Киану в театр «Долби».

Однако Ривз пригласил на главное кинособытие года вовсе не любимую, а свою маму Патрисию Тейлор. 

76-летняя художница по костюмам появилась в белоснежном двубортном костюме на голое тело и дополнила образ бриллиантовым чокером. Патрисия гармонично смотрелась рядом с сыном, который предстал перед фотографами в черном смокинге. 

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10 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Киану Ривз

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Гость 2020-02-04 14:07:00
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Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
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