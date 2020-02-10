Мама Шарлиз Терон — ее верная спутница на «Оскаре» с 2013 года

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе вручали очередного «Оскара». На красной дорожке — главные звезды мира кино. И среди них, конечно же, Шарлиз Терон.
44-летняя актриса появилась в театре «Долби» в эффектном и очень красивом платье Dior. Впрочем, в этот раз мы бы хотели обратить ваше внимание не на наряд звезды, а на ее спутницу. Рядом с Шарлиз позировала ее мама Герда.
Звездная родительница уже не в первый раз сопровождает свою знаменитую дочь на «Оскаре». Впервые они были замечены вдвоем в 2013 году.
У Шарлиз и Герды очень близкие отношения. Во многом это связано с трагедией, случившейся 29 лет назад, когда мать будущей звезды застрелила на глазах у дочери ее отца-алкоголика.