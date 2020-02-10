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Мама Шарлиз Терон — ее верная спутница на «Оскаре» с 2013 года

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» в компании мамы был замечен не только Киану Ривз, но и Шарлиз Терон. 44-летняя актриса позировала на красной дорожке с родительницей, которая уже не в первый раз сопровождает ее на этом кинособытии.

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе вручали очередного «Оскара». На красной дорожке — главные звезды мира кино. И среди них, конечно же, Шарлиз Терон. 

44-летняя актриса появилась в театре «Долби» в эффектном и очень красивом платье Dior. Впрочем, в этот раз мы бы хотели обратить ваше внимание не на наряд звезды, а на ее спутницу. Рядом с Шарлиз позировала ее мама Герда.

Оскар-2014
Оскар-2014

Звездная родительница уже не в первый раз сопровождает свою знаменитую дочь на «Оскаре». Впервые они были замечены вдвоем в 2013 году.

Оскар-2013
Оскар-2013

У Шарлиз и Герды очень близкие отношения. Во многом это связано с трагедией, случившейся 29 лет назад, когда мать будущей звезды застрелила на глазах у дочери ее отца-алкоголика.

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10 февраля 2020
Текст WOMAN.RU
Фото Getty Images
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Шарлиз Терон

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