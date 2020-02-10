Брэд Питт получил «Оскар» и посвятил его своим детям

На церемонии «Оскар-2020» Брэд Питт был признан лучшим актером второго плана. Выступая с речью на сцене, он рассказал, кому посвящает свою победу.

10 февраля 2020-го состоялась церемония награждения премии «Оскар». Борьба за лучшую мужскую роль второго плана была нешуточная — за эту награду сражались Энтони Хопкинс, Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Том Хэнкс. Однако именно Питт был удостоен своей первой личной статуэтки.

Выйдя на сцену, он произнес трогательную речь, во время которой сумел и пошутить, и отдать дань уважения Квентину Тарантино, а также упомянуть каскадеров, которые помогали съемочной команде при работе над «Однажды... в Голливуде».



В завершении спича Питт признался, что «посвящает эту награду своим детям». Мило! Учитывая, через какие трудности пришлось пройти звездным наследникам при разводе родителей.

Кстати, по словам инсайдера, актер пропустил премию BAFTA именно из-за своего сына Мэдокса. Брэду выпал шанс наконец поговорить с наследником, и он бросил все, чтобы поскорее отправиться к сыну.