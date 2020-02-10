22-летняя девушка Леонардо Ди Каприо пришла на «Оскар» в свадебном платье

Для красавицы Камилы Морроне выход на красную дорожку «Оскара» стал дебютным. Девушка решила попасть во все мировые СМИ и появилась в платье, которое многие расценили как свадебное.
Изначально это действительно было платье из специальной коллекции Carolina Herrera. Стилист Камилы Мика Шифман поделился с InStyle историей создания образа звезды.
В первую очередь дизайнеры поменяли цвет платья: из белоснежного оно превратилось в пастельно-розовое. Прозрачный корсет, который видно сквозь кружево, добавил современности. Образ Камилы Морроне дополнило ожерелье из крупных бриллиантов.
О романе Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне стало известно в конце 2017 года. Пара долго скрывала свои отношения, но вскоре папарацци начали все чаще ловить возлюбленных вместе. В интервью Los Angeles Times Камила поделилась, что не волнуется о 22-летней разнице в возрасте с Ди Каприо. Пара весело проводит время, и, возможно, вскоре мы сможем оценить уже настоящее свадебное платье модели.