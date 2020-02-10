22-летняя девушка Леонардо Ди Каприо пришла на «Оскар» в свадебном платье

22-летняя Камила Морроне посетила церемонию вручения премии «Оскар» в платье из свадебной коллекции Carolina Herrera. Многие сразу принялись гадать, кому девушка намекает на торжество: нам или Лео?

Для красавицы Камилы Морроне выход на красную дорожку «Оскара» стал дебютным. Девушка решила попасть во все мировые СМИ и появилась в платье, которое многие расценили как свадебное.

Изначально это действительно было платье из специальной коллекции Carolina Herrera. Стилист Камилы Мика Шифман поделился с InStyle историей создания образа звезды.

«Мы обратили внимание на это платье и решили, что оно нам очень нравится, но не в качестве свадебного. Требовалось его немного изменить, и дизайнер Уэс Гордон смог нам помочь», — сказал Шифман.

В первую очередь дизайнеры поменяли цвет платья: из белоснежного оно превратилось в пастельно-розовое. Прозрачный корсет, который видно сквозь кружево, добавил современности. Образ Камилы Морроне дополнило ожерелье из крупных бриллиантов.

1 2 3 ... 8 На красной дорожке Камила Морроне появилась без Леонардо Ди Каприо

О романе Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне стало известно в конце 2017 года. Пара долго скрывала свои отношения, но вскоре папарацци начали все чаще ловить возлюбленных вместе. В интервью Los Angeles Times Камила поделилась, что не волнуется о 22-летней разнице в возрасте с Ди Каприо. Пара весело проводит время, и, возможно, вскоре мы сможем оценить уже настоящее свадебное платье модели.