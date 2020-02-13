Чтобы в 72 выглядеть на 50, София Ротару отказалась от жареной картошки и налегает на свежую зелень

София Ротару удивляет поклонников не только стройной фигурой, но и подтянутой кожей. И пока интернет-пользователи гадают, к каким процедурам омоложения прибегает артистка, концертный директор звезды раскрыл ее секрет.

13 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Поклонники Софии Ротару последние несколько лет задаются лишь одним вопросом, как певице, разменявшей восьмой десяток, удается выглядеть максимум на 50 лет? Среди самых популярных теорий — ботокс, пластика и даже особая силиконовая маска, которую звезда якобы надевает перед каждым выступлением.

Конечно, все это лишь слухи. Сама София Михайловна признается, что выглядеть молодо ей помогает, в первую очередь, хорошая генетика. Но без усердной и регулярной работы над собой, конечно же, не обходится. Артистка старается вести правильный образ жизни и питается исключительно здоровой пищей.

«Перед каждым большим концертом София Михайловна переходит на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки», — заявил концертный директор певицы Сергей Лавров в беседе с журналистами «КП».

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София Ротару выступает на сцене уже более 50 лет
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Однако без пластических операций все же не обошлось. По сообщениям СМИ, 15 лет назад Ротару сделала круговую подтяжку лица в одной из клиник Санкт-Петербурга. С тех пор София иногда проводит определенные процедуры для поддержания здорового и свежего вида.

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Комментарии

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  • Пусть налегает хоть на зелень, хоть на уколы красоты - даже если у нее была пластика, ее это не портит. Посмотрите на Успенскую, на Пугачеву, Веру Алентову, на многих других. У них тоже пластика, и это видно невооруженным глазом, не лица а страшные маски. А у Ротару, даже если есть уколы красоты, то все в меру, лицо, а не маска, при чем свое, вполне узнаваемое лицо. Вот это и называется - поддерживать красоту.
  • Не есть жареную картоху? Нее, оно того не стоит
  • На уколы красоты она налегает, а не на зелень

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