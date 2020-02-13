Конечно, все это лишь слухи. Сама София Михайловна признается, что выглядеть молодо ей помогает, в первую очередь, хорошая генетика. Но без усердной и регулярной работы над собой, конечно же, не обходится. Артистка старается вести правильный образ жизни и питается исключительно здоровой пищей.

«Перед каждым большим концертом София Михайловна переходит на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки», — заявил концертный директор певицы Сергей Лавров в беседе с журналистами «КП».