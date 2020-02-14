«Закос под Кардашьян»: подписчики обсуждают новое селфи Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак решила порадовать подписчиков новой фотографией в Инстаграме и выложила селфи. Реакция оказалась совсем не такой, какую ожидали, — многие не узнали звезду и незамедлительно сообщили ей об этом.

Стоило 41-летней Ани Лорак опубликовать свое новое селфи в Инстаграме, как подписчики сразу начали активно комментировать его. Многие оценили свежий макияж и прекрасный внешний вид певицы: «Настоящая Дива! Каролиночка, на вас хочется равняться и брать пример».

Однако не все остались довольны снимком и обратили внимание на явное присутствие фотошопа. По их мнению, с каждой новой фотографией Ани Лорак все дальше уходит от своей естественной красоты. Артистка будто загоняет себя в рамки инста-мира, стремясь стать одной из «кукол».

«Такой закос под Кардашьян. Всю индивидуальность потеряла», — написала одна из подписчиц.

В комментариях под фотографией развернулась оживленная беседа. Кто-то настаивал на фотошопе (переборщила, с кем не бывает?), кто-то — на удачном ракурсе. Но многие были уверенны, здесь имела место быть... пластическая операция.

«Не могу не согласиться, видимо много фотошопа. Для чего он и зачем? Ведь и так красива от природы. От фотошопа Ани петь хуже не стала, просто с такой обработкой себя (уж не знаю в каких смыслах) она становится похожа на многих нынешних девиц!» — заметила поклонница артистки.

Летом прошлого года стало известно, что Ани Лорак встречается с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Парень младше артистки на 13 лет. Похоже, у пары все серьезно, ведь 12 января звезда выложила фотографию, где на безымянном пальце было красуется похожее на помолвочное кольцо.