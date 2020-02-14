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Еще как жива: Анджелина Джоли сыграет роль невесты Франкенштейна в новом фильме

Сможет ли Анджелина Джоли вдохнуть жизнь в невесту Франкенштейна? Ответ на этот вопрос скоро узнают все. Как сообщает Variety, голливудская звезда уже готовится к съемкам в новом фильме киностудии Universal.

Киностудия Universal планирует выпустить ремейк фильма «Невеста Франкенштейна» 1935 года. Главным на данный момент является то, что компания утвердила Анджелину Джоли на главную роль. Звезда предстанет в виде воскресшей невесты монстра.

Дорога этого фильма к успеху была очень длинной и до сих пор не дошла до финишной прямой. В начале 21 века за сценарий обновленной картины взялись американские писатели Роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман. В 2017 году проект пришлось заморозить из-за крупного провала фильма Universal. Тогда картина «Мумия» получила очень низкие сборы в кино и рейтинг. И вот спустя пару лет компания решила возобновить работу над ремейком.

Сейчас же у «Невесты Франкенштейна» есть все шансы на успех. Ведь главной ролью заинтересовалась сама Джоли! Ее жениха сыграет испанский актер Хавьер Бардем.

Режиссером фильма стал Джон Красински, а продюсером — Эми Паскаль. Теперь осталось дождаться точной даты премьеры. Мы заинтригованы!

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14 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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