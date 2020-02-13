Анна Курникова опубликовала первые фото с новорожденным ребенком

11 февраля СМИ сообщили: Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Журналисты опирались не на сообщения таинственных инсайдеров, а на слова ближайшего родственника звездной пары — радостной новостью поделился брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший, в эфире чилийской радиостанции ADN. Кто родился, когда и как назвали — все эти вопросы остались без ответов.

