Анна Курникова опубликовала первые фото с новорожденным ребенком

11 февраля СМИ сообщили: Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Журналисты опирались не на сообщения таинственных инсайдеров, а на слова ближайшего родственника звездной пары — радостной новостью поделился брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший, в эфире чилийской радиостанции ADN. Кто родился, когда и как назвали — все эти вопросы остались без ответов.
Все затихли в ожидании, когда же Анна или Энрике подтвердят слова Иглесиаса-младшего. Прошел день, второй и лишь в конце третьего мы узнали, что Николас и Люси действительно стали старшими братом и сестрой.
Вечером 13 февраля на странице Курниковой появились фотогорафии из роддома. В кадре счастливая мама держит на руках только-только родившегося малыша. Рядом с ними счастливый отец трогательно целует супругу в лоб.
Имя ребенка неизвестно, а вот точную дату рождения мы теперь знаем. Наследник (или наследница) четы Иглсесиас появился на свет 30 января. Смеем предположить, что это все же девочка — на руках у папы она позирует в очаровательном чепчике с бантом. Поздравляем!
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