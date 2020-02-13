Анна Курникова опубликовала первые фото с новорожденным ребенком

Это официально — Анна Курникова и Энрике Иглесиас действиетльно стали родителями. Вечером 13 февраля на странице теперь уже многодетной матери появились фото с малышом. Из роддома!

13 февраля 2020 · Текст: · Фото:


11 февраля СМИ сообщили: Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Журналисты опирались не на сообщения таинственных инсайдеров, а на слова ближайшего родственника звездной пары — радостной новостью поделился брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший, в эфире чилийской радиостанции ADN. Кто родился, когда и как назвали — все эти вопросы остались без ответов.

Все затихли в ожидании, когда же Анна или Энрике подтвердят слова Иглесиаса-младшего. Прошел день, второй и лишь в конце третьего мы узнали, что Николас и Люси действительно стали старшими братом и сестрой.

Вечером 13 февраля на странице Курниковой появились фотогорафии из роддома. В кадре счастливая мама держит на руках только-только родившегося малыша. Рядом с ними счастливый отец трогательно целует супругу в лоб.

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Энрике Иглесиас держит на руках своего третьего ребенка
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Имя ребенка неизвестно, а вот точную дату рождения мы теперь знаем. Наследник (или наследница) четы Иглсесиас появился на свет 30 января. Смеем предположить, что это все же девочка — на руках у папы она позирует в очаровательном чепчике с бантом. Поздравляем!

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Комментарии

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  • Ну вот, как сама родила, так и фото с роддома.
  • Кардашьяны лепят ради прикола, а не потому что верят в глупый сглаз. Никогда полностью лицо они не закрывали
  • Какая она обалденная почему я не такая
  • Что Мила Йовович,что Курникова поделились радостью,выставили фото своих малышей без интригующих стикеров на лице.В отличии от бездарных инстадурочек типа Решетовых,Самойловых,Костенок и пр...
  • Рада за них хорошая пара.Пусть будут счастливы и здоровы.
  • Девочка! Все видно))
  • Класс! Поздравляю! И снова светленький ребёнок как и Аня сама. Объясните мне почему у всех селебрити рожающих за границей одни и те же пеленки белые с синими полосами?
  • надо же и никаких "сердечек" на лице ребенка
  • Судя по головному убору-барышня!) Здоровья!
  • Молодцы! 🥳🥳🥳

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