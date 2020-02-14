СМИ: полиция выяснила, от кого на самом деле забеременела 14-летняя школьница из Красноярского края

Согласно СМИ, предполагаемого отца ребенка зовут Степан и он учится с Дашей в одной школе. 15-летний парень признался, что ему уже давно нравилась девочка. Впрочем, гулять с ней в парках и дарить ей цветы он не хотел. Разок встретились (как выяснилось, не без последствий) и хватит.
После такой новости родители Даши написали в полицию заявление об изнасиловании. Степан признал свою вину и в данный момент находится под домашним арестом. Ну а СК занимается этой ситуацией.
Что касается самой Даши, она продолжает настаивать на отцовстве 10-летнего Вани.
Семиклассницу Дашу сравнивают с Дианой Шурыгиной, которая также резко набрала популярность после истории с изнасилованием.