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СМИ: полиция выяснила, от кого на самом деле забеременела 14-летняя школьница из Красноярского края

В январе 2020 года на всю Россию прогремела новость: семиклассница беременна от 10-летнего мальчика. Теперь же появились новые подробности этой скандальной истории.

Согласно СМИ, предполагаемого отца ребенка зовут Степан и он учится с Дашей в одной школе. 15-летний парень признался, что ему уже давно нравилась девочка. Впрочем, гулять с ней в парках и дарить ей цветы он не хотел. Разок встретились (как выяснилось, не без последствий) и хватит.

После такой новости родители Даши написали в полицию заявление об изнасиловании. Степан признал свою вину и в данный момент находится под домашним арестом. Ну а СК занимается этой ситуацией.

«Сейчас их таскают по разным ведомствам: в прокуратуру, к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах», — признался друг семьи беременной девочки в разговоре с «Комсомольской правдой».

Что касается самой Даши, она продолжает настаивать на отцовстве 10-летнего Вани. 

Семиклассницу Дашу сравнивают с Дианой Шурыгиной, которая также резко набрала популярность после истории с изнасилованием. 

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14 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @18_uverdig_iv18/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Понятное дело, что отец не 10летний мальчик. Вот в отцовство 15летнего персонажа больше верю. А девка то далеко пойдет.. В 13 лет и уже сразу с несколькими одновременно кувыркаться. Денрадация, вырождение нации

  • Огласите весь список кандидатов, пожалуйста)))))

  • Водонаева все же права

  • Гость

    Понятное дело, что отец не 10летний мальчик. Вот в отцовство 15летнего персонажа больше верю. А девка то далеко пойдет.. В 13 лет и уже сразу с несколькими одновременно кувыркаться. Денрадация, вырождение нации

    дом-2, Собчак, Андрюша Малахов - долбят годами, что ж вы хотите

  • Гость

    Понятное дело, что отец не 10летний мальчик. Вот в отцовство 15летнего персонажа больше верю. А девка то далеко пойдет.. В 13 лет и уже сразу с несколькими одновременно кувыркаться. Денрадация, вырождение нации

    Какое вырождение, раньше так и кувыркались на сеновалах напропалую. Была еще такая замечательная традиция, "снохачество" называлась. И в славное советское время 14летняя одноклассница моей мамы так же вот забеременела (а это была к тому же школа для "илитки", папы у всех были профессорами да директорами). Не думаю, что когда либо в истории человечества в целом и отдельно взятой страны в частности "вырождение" прекращалось.

  • Гость

    Какое вырождение, раньше так и кувыркались на сеновалах напропалую. Была еще такая замечательная традиция, "снохачество" называлась. И в славное советское время 14летняя одноклассница моей мамы так же вот забеременела (а это была к тому же школа для "илитки", папы у всех были профессорами да директорами). Не думаю, что когда либо в истории человечества в целом и отдельно взятой страны в частности "вырождение" прекращалось.

    Ну это 'раньше было лучше' люди, им что то доказывать бесполезно, он существовали со времен Платона и у них всегда 'настоящее поколение деградирует а вот раньше'....можно не обращать внимания.

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