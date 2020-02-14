СМИ: полиция выяснила, от кого на самом деле забеременела 14-летняя школьница из Красноярского края

В январе 2020 года на всю Россию прогремела новость: семиклассница беременна от 10-летнего мальчика. Теперь же появились новые подробности этой скандальной истории.

Согласно СМИ, предполагаемого отца ребенка зовут Степан и он учится с Дашей в одной школе. 15-летний парень признался, что ему уже давно нравилась девочка. Впрочем, гулять с ней в парках и дарить ей цветы он не хотел. Разок встретились (как выяснилось, не без последствий) и хватит.

После такой новости родители Даши написали в полицию заявление об изнасиловании. Степан признал свою вину и в данный момент находится под домашним арестом. Ну а СК занимается этой ситуацией.

«Сейчас их таскают по разным ведомствам: в прокуратуру, к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах», — признался друг семьи беременной девочки в разговоре с «Комсомольской правдой»

Что касается самой Даши, она продолжает настаивать на отцовстве 10-летнего Вани.

1 2 3 4 5 6 7 Сейчас Даша находится на 3 месяце беременности

Семиклассницу Дашу сравнивают с Дианой Шурыгиной, которая также резко набрала популярность после истории с изнасилованием.