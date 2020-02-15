После того, как общественности стало известно об отношениях Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, возлюбленная юмориста проснулась знаменитостью. Спустя время Татьяна стала активнее вести свой Инстаграм, и сегодня на нее подписано почти 40 тысяч человек, с которыми она делится секретами красоты, стиля и питания.
Так, Брухунова не раз отмечала, что она сладкоежка. Бороться с этой слабостью супруга Петросяна не в силах, однако она старается придерживаться здорового питания в остальном. Так, Татьяна предпочитает блюда, приготовленные на пару. Перед Новым годом Брухунова и вовсе села на диету, чтобы сбросить пару лишних килограммов.
Однако, похоже, с диетой покончено. На днях супруга юмориста гуляла с подругой, после чего девушки решили вместе пообедать. И их выбор пал на Макдоналдс. Татьяна записала для своих инстаграм-историй видео, на котором она с большим удовольствием поедает бургер. «Я не только сладкое ем», — иронично заметила Брухунова в конце ролика.
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