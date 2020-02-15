Татьяна Брухунова нарушила диету, не устояв перед бургером из Макдоналдса

Татьяна Брухунова не скрывает, что она сладкоежка, что не мешает ей в остальном соблюдать диету. Однако на днях супруга Петросяна «развязалась», польстившись на бургер из Макдоналдса.

15 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова часто обедает и ужинает в ресторанах

После того, как общественности стало известно об отношениях Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, возлюбленная юмориста проснулась знаменитостью. Спустя время Татьяна стала активнее вести свой Инстаграм, и сегодня на нее подписано почти 40 тысяч человек, с которыми она делится секретами красоты, стиля и питания. 

Так, Брухунова не раз отмечала, что она сладкоежка. Бороться с этой слабостью супруга Петросяна не в силах, однако она старается придерживаться здорового питания в остальном. Так, Татьяна предпочитает блюда, приготовленные на пару. Перед Новым годом Брухунова и вовсе села на диету, чтобы сбросить пару лишних килограммов.

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Татьяна Брухунова следит за своей фигурой
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Однако, похоже, с диетой покончено. На днях супруга юмориста гуляла с подругой, после чего девушки решили вместе пообедать. И их выбор пал на Макдоналдс. Татьяна записала для своих инстаграм-историй видео, на котором она с большим удовольствием поедает бургер. «Я не только сладкое ем», — иронично заметила Брухунова в конце ролика. 

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Комментарии

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  • Фу, какая же она неприятная, вызывает резкое отторжение, хотя и повода нет - знать ее не знаю, только публичную оболочку, но ничего не могу с собой поделать, даже неловко как-то.
  • Самое забавное, что народ действительно считает ее простушкой, не понимая, что за этим образом скрывается хитрая и просчитанная акула.
  • Серая мышь
  • кому захочется быть с тобой после старца ,он уже с запахом древности ,а тебе ведь рано этим "пахнуть".а как он как "гладиатор"-ты то руки его береги
  • Зачем нам эта инфа ,скажите? Ей на вид все 40 лет

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