Так, Брухунова не раз отмечала, что она сладкоежка. Бороться с этой слабостью супруга Петросяна не в силах, однако она старается придерживаться здорового питания в остальном. Так, Татьяна предпочитает блюда, приготовленные на пару. Перед Новым годом Брухунова и вовсе села на диету, чтобы сбросить пару лишних килограммов.