Глюкоза трогательно поздравила любимую свекровь с днем рождения

15 февраля мама Александра Чистякова отмечает день рождения. В своем Инстаграме Глюкоза трогательно поздравила свекровь с этим праздником. 

16 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Глюкоза и ее свекровь
Глюкоза и ее свекровь очень близки

Несмотря на то, что Глюкозу и Александра Чистякова то и дело пытаются развести, они по-прежнему счастливы вместе. Более того: у супругов по-настоящему крепкая и дружная семья.

Например, у Глюкозы отличные отношения не только со своей мамой, но и со свекровью Тамарой Балабековной. 15 февраля мама Александра Чистякова праздновала день рождения, и Наталья не оставила этот день без внимания. «Моя любимая свекровь! Как же мне повезло! С днем рождения! Я всегда рядом», — написала певица трогательное послание в своем Инстаграме.

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Глюкоза поздравила свою свекровь Тамару Балабековну с днем рождения
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Глюкоза не раз отмечала, что у нее прекрасные отношения со свекровью. Наталья называет Тамару Балабековну мудрым человеком. По словам певицы, она из тех женщин, которые не привязывают к себе сыновей, тем самым позволяя им быть настоящими мужчинами во всех сферах жизни. Также Наталья отмечала, что она совершенно не чувствует их разницы в возрасте, ведь со свекровью всегда есть, о чем поговорить. 

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