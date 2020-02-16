Несмотря на то, что Глюкозу и Александра Чистякова то и дело пытаются развести, они по-прежнему счастливы вместе. Более того: у супругов по-настоящему крепкая и дружная семья.
Например, у Глюкозы отличные отношения не только со своей мамой, но и со свекровью Тамарой Балабековной. 15 февраля мама Александра Чистякова праздновала день рождения, и Наталья не оставила этот день без внимания. «Моя любимая свекровь! Как же мне повезло! С днем рождения! Я всегда рядом», — написала певица трогательное послание в своем Инстаграме.
Глюкоза не раз отмечала, что у нее прекрасные отношения со свекровью. Наталья называет Тамару Балабековну мудрым человеком. По словам певицы, она из тех женщин, которые не привязывают к себе сыновей, тем самым позволяя им быть настоящими мужчинами во всех сферах жизни. Также Наталья отмечала, что она совершенно не чувствует их разницы в возрасте, ведь со свекровью всегда есть, о чем поговорить.
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