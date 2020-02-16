Несмотря на то, что Глюкозу и Александра Чистякова то и дело пытаются развести, они по-прежнему счастливы вместе. Более того: у супругов по-настоящему крепкая и дружная семья.



Например, у Глюкозы отличные отношения не только со своей мамой, но и со свекровью Тамарой Балабековной. 15 февраля мама Александра Чистякова праздновала день рождения, и Наталья не оставила этот день без внимания. «Моя любимая свекровь! Как же мне повезло! С днем рождения! Я всегда рядом», — написала певица трогательное послание в своем Инстаграме.