Брэдли Купера можно смело назвать одним из лучших звездных отцов. Судите сами: каждую свободную минуту он уделяет дочери (и даже берет ее с собой на светские мероприятия), во время прогулок постоянно о чем-то мило с ней беседует, а еще — неизменно носит ее на руках.



Да, Леа уже взрослая и умеет ходить сама — можно убедиться в этом лично, рассмотрев ее фото с Ириной Шейк. Звездная мама часто гуляет с малышкой пешком, а порой усаживает ее в коляску. На руках — исключительно редко. Во время похода по магазинам или на детские площадки модель и ее наследница выглядят скорее как подруги и нередко одеваются в похожие аутфиты.