Держи ее крепче! «Лучший папа на свете» Брэдли Купер все время носит дочь на руках

45-летний актер все свободное время посвящает дочери Леа. В отличие от Ирины Шейк, которая предпочитает возить малышку в коляске или гулять с ней за руку, Брэдли Купер носит свою наследницу исключительно на руках. Настоящий мужчина!

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Брэдли Купера можно смело назвать одним из лучших звездных отцов. Судите сами: каждую свободную минуту он уделяет дочери (и даже берет ее с собой на светские мероприятия), во время прогулок постоянно о чем-то мило с ней беседует, а еще — неизменно носит ее на руках. 

Да, Леа уже взрослая и умеет ходить сама — можно убедиться в этом лично, рассмотрев ее фото с Ириной Шейк. Звездная мама часто гуляет с малышкой пешком, а порой усаживает ее в коляску. На руках — исключительно редко. Во время похода по магазинам или на детские площадки модель и ее наследница выглядят скорее как подруги и нередко одеваются в похожие аутфиты. 

Однако то — мама, а вот с папой у Леа все по-другому. Во-первых, Брэдли Купер не может устоять перед обаянием дочери и сразу поднимает ее на руки. Согласны, на оживленных улицах и во время перехода дороги это уместно. Но даже на пляже или в парке актер старается оберегать наследницу и лишний раз не выпускает ее из своих объятий. Девочку, похоже, такое положение вещей абсолютно устраивает — ей видно больше, слышно лучше, да и папа всегда на одном с ней уровне. Удобно!

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Брэдли Купер все время носит дочь на руках, даже когда ему это не совсем удобно
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Кажется, Ирина Шейк куда более строгий и принципиальный родитель, чем Брэдли Купер. Не сомневаемся, что белокурая Леа может добиться от «лучшего папы на свете» чего угодно. 

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Комментарии

1
под именем
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  • Хороший нянька. Шейк,наверное более рациональная, больше в роли воспитателя, а Бредли балует. Это верно, дочка должна быть любима и балованна отцом!

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