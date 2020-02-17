Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради 61-летнего жениха

29-летняя Китти Спенсер выходит замуж за миллионера Майкла Льюиса. Как оказалось, ради любви модель готова не только закрыть глаза на большую разницу в возрасте с будущим мужем, но и отказаться от собственной веры.



Племянница принцессы Дианы в декабре прошлого года объявила о помолвке с южноафриканским миллионером Майклом Льюисом. Заметим, что Китти младше своего возлюбленного на 32 года, но пару это нисколько не смущает. Более того, модель настолько серьезна в своих намерениях жить долго и счастливо с избранником, что готова принять его веру.



Как и все члены семьи Спенсер, Китти исповедовала англиканство. Согласно The Times, сейчас британская it-girl проходит процедуру обращения в иудаизм.

Для Китти Спенсер этот брак станет первым. А вот Майкл Льюис уже был женат и имеет троих детей от первой супруги. Кстати, у самой Китти также в планах стать матерью, но она не спешит с этим.

«Сейчас мне около тридцати. Многие мои ровесники уже обзавелись детьми. Но я считаю, что каждый должен принимать такие важные решения в свое время», — рассказала Спенсер журналистам издания Daily Mail.

1 2 3 ... 8 Леди Китти Спенсер является старшей дочкой Чарльза Спенсера и племянницей покойной принцессы Дианы

Красавица Китти явно неравнодушна к мужчинам постарше. До встречи с Льюисом, она состояла в отношениях с 47-летним итальянским магнатом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро. После четырех лет совместной жизни влюбленные расстались.