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Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради 61-летнего жениха

29-летняя Китти Спенсер выходит замуж за миллионера Майкла Льюиса. Как оказалось, ради любви модель готова не только закрыть глаза на большую разницу в возрасте с будущим мужем, но и отказаться от собственной веры.

Племянница принцессы Дианы в декабре прошлого года объявила о помолвке с южноафриканским миллионером Майклом Льюисом. Заметим, что Китти младше своего возлюбленного на 32 года, но пару это нисколько не смущает. Более того, модель настолько серьезна в своих намерениях жить долго и счастливо с избранником, что готова принять его веру. 

Как и все члены семьи Спенсер, Китти исповедовала англиканство. Согласно The Times, сейчас британская it-girl проходит процедуру обращения в иудаизм.

Для Китти Спенсер этот брак станет первым. А вот Майкл Льюис уже был женат и имеет троих детей от первой супруги. Кстати, у самой Китти также в планах стать матерью, но она не спешит с этим.

«Сейчас мне около тридцати. Многие мои ровесники уже обзавелись детьми. Но я считаю, что каждый должен принимать такие важные решения в свое время», — рассказала Спенсер журналистам издания Daily Mail.
  • Китти Спенсер
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    Леди Китти Спенсер является старшей дочкой Чарльза Спенсера и племянницей покойной принцессы Дианы
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Красавица Китти явно неравнодушна к мужчинам постарше. До встречи с Льюисом, она состояла в отношениях с 47-летним итальянским магнатом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро. После четырех лет совместной жизни влюбленные расстались.

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17 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @GurudelEstilo/Twitte
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Китти Спенсер

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Гость 2020-02-11 08:36:00
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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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